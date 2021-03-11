本地正經歷第四波疫情，《蘋果》整合所有確診個案，製作確診個案搜尋器，方便讀者了解個案資料；亦製作了互動數據圖表合輯，分析香港、中國，以至全球疫情至今的形勢。

本港武漢肺炎確診再急升，昨（11日）激增22宗，本地感染佔19宗，僅3宗沒源頭；初步確診逾40宗。全部有源頭確診和大部份初步確診，都來自爆疫的西營盤URSUS Fitness。此感染群組暫涉16宗確診及逾30宗初步確診，累計逾46宗，並播毒至少5間健身室。

政府亦公佈，自3月12日午夜起收緊健身中心防疫措施，強制所有人於健身中心必須佩戴口罩，不再有任何豁免。消息指，若健身中心繼續爆疫，不排除進一步收緊防疫措施，或關閉健身中心。

衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，昨日URSUS Fitness群組有6名員工及10名顧客確診，初步估計是人傳人，當局會安排逾240名客人強制檢測，昨日已送了100多人檢疫。她指，其中部份顧客有去其他的健身室當教練或訓練，會再進行追蹤及跟進，暫包括中環和太古城的H-KORE、PURE Fitness及House of Fitness等，惟須再調查是否傳染期到訪。

3.11強制檢測場所

此外，URSUS亦可能毒延不少富貴患者所住的港島半山區大廈或豪宅。新增的26個強制檢測場所，多達11棟住宅或賓館位於港島半山區；有8棟則屬港島豪宅。13棟須強檢的港島豪宅或半山區大廈，都有居民確診，涉及12人，而且全屬URSUS群組。當中須強檢的半山梅苑1座，逾2,200實呎單位近年以近9,000萬成交，實用呎價逾4萬元。

政府刊憲，在2月26日至3月11日期間，曾逗留下列21棟住宅或賓館逾2小時的住客、職員和訪客；曾逗留下列4個工作場所逾2小時的職員和訪客；以及曾逗留下列1個學校逾2小時的學生、職員和訪客，須於3月13日或之前檢測。若他們已在3月9至11日期間檢測，可獲豁免。

住宅或賓館 （住客、職員、訪客）

●葵青荔景邨日景樓

●石硤尾澤安邨富澤樓

●半山干德道殷豪閣

●半山干德道40號

●半山羅便臣道4號宏基國際賓館

●半山梅道7號梅苑1座

●石塘咀山道業昌大廈

●半山般咸道金寧大廈

●西環薄扶林道67號寶林閣

●北角英皇道美輪大廈

●西營盤皇后大道西345號

●半山區般咸道63號采文軒

●西環皇后大道西291及293號

●上環荷李活道192及192A號

●西環聖士提反里1至2號金鳳閣

●北角炮台山道28號豪廷峰2座

●摩星嶺道翠海別墅B座

●西營盤般咸道11號雍慧閣

●跑馬地山村台27至29號

●西環薄扶林道89號寶翠園第6座

●西環皇后大道西508號香港今旅

工作場所 （職員、訪客）

●中環都爹利街帝納大廈1004室寶港國際拍賣

●德輔道中金龍中心羅絲國際海外

●黃竹坑港怡醫院病理部

●長沙灣廣場2期705室毛里裘斯航空

學校 （學生、職員、訪客）

●將軍澳法國國際學校

富澤樓保安與洗碗工中招或相關

昨日22宗確診個案中，有3宗源頭不明。當中一名女子（第11151號個案）住石硤尾澤安邨富澤樓，在樓下的鑽石冰室做洗碗工，3月10日最後上班。另有一名在該處工作的57歲女保安初步確診，她居於深水埗福榮街13號，3月6日不適，最後於3月10日上班，暫列源頭不明。張竹君不排除當中有人傳人的傳播風險。

另一宗無源頭確診個案為家庭主婦（第11135號個案），住荔景邨日景樓，大廈須接受強制檢測；餘下一人為退休人士（第11133號個案），住深水埗福榮街15號，在大廈強制檢測時發現。

白田天主教小學女生初步確診

至於初步陽性個案中，亦有數宗源頭不明，其中一人是12歲的石硤尾白田天主教小學女生，居於深水埗南昌街鑽石樓，3月10日發燒，最後於9日上學。另外一宗源頭未明的初步確診個案，涉及一名54歲主婦，居於葵涌華景山路華景山莊11座。另外，將軍澳保安局羅氏基金中學一名教師初步確診。不過，張竹君指其樣本不確定，病毒數值非常高，達到43，即病毒量低，而另一測試呈陰性。

張竹君表示，今日其中一宗輸入個案（11130號個案）驗出N501Y，患者為空中服務員，由埃塞俄比亞經比利時抵港，本港累計有68宗病例驗出帶有此變種病毒。

消防處1考生中招 41人同場

消防處證實，一名消防處考生初步確診武漢肺炎。處方指，該名考生曾於3月8日下午到訪消防及救護學院體能訓練中心及周邊設施，接受體能及模擬實際工作測驗，包括他在內，共有41名投考消防員的考生在場。

深水埗昌遠大厦11人違強檢令

深水埗民政事務處昨日（11日）到早前被納入強制檢測的深水埗欽州街昌遠大厦進行執法行動，共檢查了約250名居民的檢測報告，其中11名人士違反強制檢測公告。

本地個案：19宗

源頭不明個案

●第11133號個案：65歲女子，住深水埗福榮街15號，3月8日發病。

●第11135號個案：35歲女子，住葵涌荔景邨日景樓，3月5日發病。

●第11151號個案：60歲女子，住深水埗澤安邨富澤樓，無病徵。

URSUS Fitness群組

●第11131號個案：46歲男子，住半山區殷豪閣，3月9日發病。

●第11132號個案：40歲男子，住半山區宏基國際賓館、半山區干德道40號，無病徵。

●第11134號個案：56歲男子，住半山區梅苑1座，無病徵。

●第11136號個案：30歲男子，住石塘咀山道4-16號業昌大廈，3月8日發病。

●第11137號個案：44歲男子，住半山區金寧大廈，3月8日發病。

●第11138號個案：47歲男子，住薄扶林寶林閣，3月9日發病。

●第11139號個案：23歲女子，住北角英皇道442-456號美輪大廈，3月8日發病。

●第11140號個案：30歲女子，住西營盤皇后大道西345-345A號，3月9日發病。

●第11141號個案：30歲女子，住半山區采文軒，3月9日發病。

●第11144號個案：34歲男子，住西營盤皇后大道西293號、上環荷李活道192號，無病徵。

●第11145號個案：41歲男子，住半山區金鳳閣，無病徵。

●第11146號個案：19歲女子，住北角豪廷峯第二座，3月9日發病。

●第11147號個案：47歲男子，住薄扶林摩星嶺道56-62號翠海別墅B座，3月9日發病。

●第11148號個案：54歲女子，住半山區雍慧閣，無病徵。

●第11149號個案：31歲女子，住灣仔山村臺27-29號，無病徵。

●第11150號個案：35歲男子，住薄扶林寶翠園第六座，無病徵。

輸入個案：3宗

●第11130號個案：31歲男子，空中服務員，無病徵。乘坐ET3614航班，由埃塞俄比亞經比利時抵港，曾入住大嶼山香港天際萬豪酒店。

●第11142號個案：41歲女子，無病徵。乘坐CX796航班，2月26日從印尼抵港，抵港第12天的樣本呈陽性，曾入住北角華美達盛景酒店。

●第11143號個案：36歲女子，無病徵。乘坐CX796航班，2月26日從印尼抵港，抵港第12天的樣本呈陽性，曾入住西營盤華美達海景酒店。

各區增流動採樣站 免費強檢重開場所職員

因應指定表列場所和恢復晚市堂食的食肆，其職員須定期強制檢測，加上再有多棟大廈的到訪者要強制檢測，政府決定免費讓他們到19間社區檢測中心檢測，亦在各區增設流動採樣站，或延長現有採樣站的服務期限，供他們免費檢測。

政府3月12日會在薄扶林道寶翠園第6座及將軍澳唐賢街28號法國國際學校等6個地點設置流動採樣站。此外，位於鰂魚涌社區會堂停車場的流動採樣站會延長服務日期至3月13日。位於九龍佐治五世紀念公園、旺角麥花臣遊樂場及油麻地鴉打街臨時遊樂場的流動採樣站均會延長服務日期至3月21日。

供所有市民

●黃竹坑遊樂場2號足球場（至3月14日）

●中環愛丁堡廣場（至3月14日）

●黃大仙廣場（至3月14日）

●佐敦佐治五世紀念公園7人足球場（至3月14日）

●旺角麥花臣遊樂場（至3月14日）

●荃灣沙咀道遊樂場（至3月14日）

●元朗安興遊樂場（至3月14日）

●天水圍天瑞體育館（至3月14日）

●屯門蝴蝶灣社區中心（至3月12日）

●沙田大會堂廣場（至3月14日）

●大埔社區中心籃球場（至3月14日）

●東涌北公園7人硬地足球場（至3月12日）

供重開場所之強檢職員

●油麻地鴉打街臨時遊樂場（至3月14日）

●深水埗楓樹街遊樂場（至3月14日）

●尖東加連威老道100號（3月12至18日）

供該區須強檢居民及職員

●西營盤李陞街遊樂場（3月10日至11日）

●鰂魚涌社區會堂停車場（至3月13日）

●橫頭磡邨宏禮樓側籃球場（至3月10日）

●深水埗楓樹街遊樂場（至3月14日）

●長沙灣政府合署（至3月10日）

●將軍澳厚德邨德澤樓（3月11日至12日）

●粉嶺綠悠軒第6座L1大堂出口外（至3月10日）

●薄扶林道89號寶翠園第6座對出平台（3月12日至13日）

●炮台山豪廷峯行人通道前往英皇道出口側（3月12日至13日）

●深水埗澤安邨富澤樓側籃球場（3月12日至13日）

●荔景邨仰景樓對出公園（3月12日至13日）

●將軍澳唐賢街28號法國國際學校（至3月12日）

供該區須強檢學生及職員

●天水圍金巴崙長老會耀道小學（3月11日至12日）

●天水圍中華基督教青年會小學（3月11日至12日）

●天水圍循道衞理中學（3月11日至12日）

●天水圍中華基督教青年會中學（3月11日至12日）

供外籍家庭傭工

●中環遮打道行人專用區（3月14日及21日）

●銅鑼灣維多利亞公園興發街入口（3月14日及21日）

●荔枝角公園入口（3月14日及21日）

餐飲前線街巿檔販 免費檢測延至3.31

食環署宣佈，為達致「應檢盡檢」的目的，會繼續為特定群組，包括高接觸群組的餐飲業務前線員工、街巿攤檔從業員及駐場人員、持牌小販及凍房從業員等，安排免費病毒檢測，有關計劃的網上登記截止日期已延至3月31日，曾經登記並已檢測的高接觸群組亦可再次登記。而根據計劃，檢測承辦商Prenetics Limited會負責提供採樣及檢測服務。

「社區檢測中心預約系統」預約，方可接受免費檢測服務。未有預約者將須自行繳付240元的檢測費用。

增3流動採樣站為外傭檢測

勞工處公佈，將於3月14日及21日，連續兩個星期日為外傭提供免費檢測服務，無須預約，地點設在外傭經常聚集的地方，包括中環遮打道行人專用區、銅鑼灣維多利亞公園興發街入口及荔枝角公園入口，時間為上午10時至下午5時。

勞工處又呼籲職業介紹所和僱主鼓勵及協助外傭前往指定的流動採樣站，接受免費檢測。

北京3.15起禁深喉唾液陰性檢測者入境

北京市政府公佈自3月15日起，將調整由香港入境北京人士有關核酸檢測的規定，由香港直航入境北京的旅客，必須持有香港特區政府認可的本地醫療機構發出的7天內有效核酸檢測陰性結果證明，而證明中註明的檢測採樣方式必須為鼻咽拭子或鼻腔咽喉合併拭子，6歲以下兒童則以咽喉拭子作為主要採樣方式。航空公司將在登機時查驗有關證明，如證明中未採取上述採樣方式或未註明採樣方式，將不予登機。港府呼籲市民留意，索取註明檢測採樣方式為鼻咽拭子或鼻腔咽喉合併拭子的核酸檢測陰性證明，並配合航空公司的登機查驗工作。

車牌筆試及排期服務3.15恢復

運輸署指將於3月15日起恢復駕駛筆試（甲部試）及的士筆試服務。因筆試服務暫停而未能筆試的考生，將陸續獲個別通知其新定的考試日期。同日亦將恢復駕駛考試排期服務，包括駕駛考試排期事務處即時申請的櫃位服務、處理首次及重考生駕駛考試申請、駕駛考試延期申請、網上預約駕駛考試服務及重考生快期電話預約服務。運輸署亦不忘呼籲進入駕駛考試排期事務處及筆試中心的市民使用「安心出行」流動應用程式。

第二輪指定檢疫酒店多4間

另外，政府公佈第二輪指定檢疫酒店名單，新增4間酒店，分別為觀塘區的愛得甫酒店、南區的奧華時尚精品酒店.南岸、荃灣區的香港遠東絲麗酒店，以及油尖旺區的香港海景絲麗酒店。名單有效期原定由2月20日至4月20日，為期2個月。其中觀塘區的愛得甫酒店和南區的奧華時尚精品酒店.南岸，已於1月30日起提早運作。這些酒店除供抵港人士強制檢疫外，部份緊密接觸者都會選擇這些酒店檢疫。

本港疫情

●確診（截至3月11日16:40）

11,150宗（40日大至100歲）、9隻狗、8隻貓

●疑似／初步確診

1宗疑似確診

●死亡個案

203宗（38歲至98歲）及1隻寵物狗

●出院個案

多20人出院（10083、10750、10867、10887、10901、10948、10965、10973、10974、10989、10992、11005、11007、11009、11012、11015、11066、11102、11109、11114號個案）；

共10,695人（包括確診及疑似患者）

●住院個案

200名確診者仍留醫；

其中13人危殆（1989、3496、6125、6607、6794、8018、8078、9612、9907、10358、10851、10904、10984號個案）；

12人嚴重（6386、7468、8221、9055、9135、9793、10367、10585、10865、10919、10942、11055號個案）；

其餘175人情況穩定。

確診個案過去14天有病徵時到訪的大廈名單（按此查看）

港患者曾駕駛／乘搭公共交通

●九巴68X／2月6及9日／第10711號個案

●的士TR8063／2月11日／第10836號個案

●紅色小巴NB4143／2月16至18日／第10856號個案

兩岸疫情 （截至3月10日09:00）

兩岸疫情最新數字：大陸3月9日新增5宗確診個案，全部為境外輸入，分別是上海2宗，河南1宗，廣東1宗，陝西1宗；新增3宗疑似個案，全在上海。大陸累計確診90,007宗，死亡病例共4,636宗。台灣累計確診977宗，死亡個案10宗。

外國疫情（截至3月11日08:30）

根據美國約翰斯霍普金斯大學（JHU）統計，全球感染武漢肺炎的人數逼近1.18億，全球死亡人數超過261萬。疫情最嚴重的美國，累計確診超過2,914萬宗，是目前唯一確診數突破2,000萬的國家，死亡人數逼近53萬。印度確診人數超過1,126萬，死亡人數突破15.8萬，是目前疫情最嚴重的亞洲國家。巴西確診人數超過1,120萬，死亡人數突破27萬。俄羅斯、英國確診突破400萬，法國、西班牙、意大利確診超過300萬宗，確診逾200萬宗的國家則有土耳其、德國、哥倫比亞、阿根廷、墨西哥。波蘭、伊朗、南非、烏克蘭、秘魯、印尼、捷克、荷蘭等8國確診宗數均超越100萬大關。

●巴西周三通報，過去24小時2,286人死於武肺，首次突破2,000大關。巴西累計死亡人數達27萬，僅次於美國，而在「P1」變種病毒株肆虐下，新增確診數字居高不下，令醫療系統不勝負荷。

●奧地利一名49歲女護日前接種阿斯利康疫苗後出現嚴重凝血功能障礙死亡。

歐盟藥物管理局（EMA）周三表示，初步調查顯示女護之死與接種疫苗無關，無迹象嚴重凝血功能障礙是疫苗所致，指出該情況並無列作疫苗副作用。

●世界衞生組織武肺疫情溯源專家組成員達扎克（Peter Daszak）周三在英國智庫「皇家國際事務研究所」（Chatham House）一項視像活動表示，武漢肺炎病毒源頭可在未來幾年找出。他說，集體科研可能有助確定病毒如何由動物傳給去年12月確診的首批武漢病人。他說，在武漢和華南省分之間的管道，發現帶有武肺病毒「近親」病毒的蝙蝠，認為野生動物貿易是最可能的解釋。

法新社

●十大確診宗數最多國家，括弧內為死亡人數：

美國 29148354 529054

印度 11262707 158063

巴⻄ 11202305 270656

俄羅斯 4302726 88773

英國 4247859 125222

法國 4022386 89707

⻄班牙 3178442 71691

意⼤利 3123368 100811

⼟⽿其 2821943 29227

德國 2532855 72658

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