西營盤URSUS Fitness群組累計已有至少64人確診，專家憂成跳舞群組的翻版。衞生防護中心傳染病處主任張竹君今日被問到，URSUS Fitness群組會否有可能引爆第五波疫情，她承認目前的狀況相當嚴重爆發，短時間內已有很多個案，當中更牽涉多代傳播，且有個案至少已出現多日傳播，不希望現時是第五波疫情的開端。

籲曾去過健身室市民不適應檢測 不排除勒令停業

URSUS Fitness群組患者行蹤暫至少涉及另外11間健身室分店，包括utime Fitness Studios西營盤分店、PURE Fitness的中環建業榮基中心及灣仔分店、PURE Yoga的中環中央廣場及太古坊林肯大廈、H-Kore太古分店、Optimum Performance Studio中環分店、H.I.T Fitness中環分店、Strength Culture中環分店、House of Fitness上環分店，以及ATHLETIC CLUB中環威靈頓街分店。

張竹君指「我都唔希望係第五波開頭」，希望可以盡量控制到，但形容今次群組涉及的層面多，而且傳播快，不少患者從接觸至發病只有一兩日時間，首日一宗個案後便有好多個案「跟住嚟」，不排除在健身中心已傳了幾日，有些人發病又好短，幾日亦可能傳了幾代病毒。她建議去過健身室，尤其是港島區健身室的市民注意身體，若有不適盡快檢測。張表示，至今健身群組約有360多人需要送入檢疫中心，並有450名緊密接觸者需要接受檢測。

張坦言，今次是一個嚴重爆發，因人數龐大牽涉廣控疫具挑戰性（challenging ），目前不可說已受控，因數字正上升，仍在追蹤患者，無法預測可以爆發到甚麼程度。被問會否半山封區，她指「要睇其他部門有咩考慮」；至於會否因此要再度關閉健身室，張指現時食衞局會為全港健身室員工先進行一次檢測，但不排除會有其他措施，包括勒令停業。

暫未確定爆發源頭 擴大追蹤至7日前接觸者

張竹君指出，現時群組最早出現病徵的患者，是於3月6日開始不適的一名顧客，但未能確定是否爆發的源頭。張指該顧客可能只是較早發病，而群組中有些患者去過不止一間健身室，而到訪時間亦不是其他相關個案患者傳染期間。

張指出，大部份患者並非集中同日到健身室，有些人則去過多日；有患者只是參與單對單的訓練，亦有人曾參與逾10人的小組，由於屬激烈運動，相信其間未必所有人都有戴上口罩。

就今次健身室群組，張竹君表示由於未知道源頭，而當中不少患者都是沒有病徵，因此今次的群組會由以往追蹤患者發病前2日到追蹤患者發病前7日的接觸者。她指健身室備存顧客名單，確診後可很快以電郵通知顧客做測試，所以才短期內追蹤到大量人士。

被問到群組有沒有與早前爆疫的K11 MUSEA名潮食館或是海饌海鮮餐廳等群組有關，張竹君表示目前未找到有關連，而7名染疫的員工中有接待處職員，但有關人士亦曾於健身室健身，暫無法得知感染源頭。

對於健身室應否更新通風換氣系統，她指自己非專家，要留待專家評估。而港大微生物學系講座教授袁國勇提議每一人要追蹤100人，被問到衞生署能否應付有關提議，她說「專家意見我哋都好尊重」。

URSUS Fitness群組患者涉及健身室名單

utime Fitness Studios西營盤

PURE Fitness中環建業榮基中心

PURE Fitness灣仔

H-Kore太古

Optimum Performance Studio中環

HIT Fitness中環

Strength Culture中環

House of Fitness上環

ATHLETIC CLUB中環威靈頓街

PURE Yoga中環中央廣場

PURE Yoga太古坊林肯大廈

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！