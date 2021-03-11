【本報訊】自教育局宣佈中小學局部恢復面授課堂後，多間學校錄得確診個案，昨日初步陽性的源頭不明個案包括一名小六學生及一名教師。該名小六學生為12歲女童，為石峽尾白田天主教小學學生，居於深水埗南昌街鑽石樓，3月10日發燒，最後上學日為本月9日。衞生防護中心傳染病處主任張竹君指，如該名小學生確診，學校須停課14天，其間曾回校上課的學生須檢測。

白田天主教小學前日在校網公佈，指一名六年級生初步確診，昨停課一天。校方昨再發聲明，宣佈安排全體教職員今天在家工作，學校暫停開放，直至教員接獲陰性檢測通知才會回復日常運作。

另一宗初步陽性的無源頭個案為一名在將軍澳保安局羅氏基金中學任教的教師，惟張竹君指該教師的檢測樣本結果「不確定」，體內病毒量極低，另一次測試結果更呈陰性。

入境處指一名申請人本周三曾短暫到訪灣仔入境事務大樓五樓延期逗留組少於15分鐘，其後初步確診。消防處亦證實一名消防處考生初步確診，該考生3月8日下午到訪消防及救護學院體能訓練中心進行體能等測驗，包括他在內共有41名考生在場。消防處已指示曾接觸該考生的人員檢測。

天水圍四校強檢

另外，四間位於天水圍的學校因區內污水樣本呈陽性，前日納強檢名單，包括金巴崙長老會耀道小學、中華基督教青年會小學、天水圍循道衞理中學及中華基督教青年會中學，共涉逾3,000名師生。金巴崙長老會耀道小學副校長陳詠欣指，學校昨今兩日全面停課，全校約700名學生及100名老師須檢測。若全體師生檢測結果呈陰性，學校周一恢復面授課。

中華基督教青年會中學則表示，昨今兩日全部改為網上授課，並安排全校約1,000名學生回校檢測，另有130名教職員須強檢。