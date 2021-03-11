至少令半百人染疫的西營盤健身室URSUS Fitness，不但播毒至少5間港島健身室，更可能毒延不少富貴患者所住的港島豪宅或半山區大廈。政府凌晨刊憲，強制檢測19棟住宅、2棟賓館和5個工作場所。《蘋果》翻查資料，發現其中9棟大廈都在中西區半山、1棟在薄扶林半山區、1棟在跑馬地半山區；豪宅則多達8棟，包括位於半山梅道7號、近億元一伙的梅苑（May Tower）1座。

《蘋果》比對政府公佈的患者行蹤、住處和強檢大廈名單後，發現須強檢的這8棟港島豪宅或11棟半山區大廈，近日都有居民確診武肺，合共12人，牽涉13棟樓。衞生署指，他們全部來自URSUS感染群組，都是香港居民，當中只有1人沒去過URSUS，相信是染疫URSUS到訪者的密切接觸者。2月26日至3月11日曾逗留這些大廈逾2小時者，須於3月13日或之前檢測；若已在9至11日檢測，可獲豁免。

1. 半山殷豪閣

●染疫住客：第11131號個案（46歲男，URSUS到訪者）

●實用面積：1,382至1,410呎

●2018年成交價：高層$4,000萬（實呎$28,612）

2. 半山干德道40號

●染疫住客：第11132號個案（40歲男，URSUS到訪者）

●實用面積：1,794呎

●2015年成交價：頂層$2,830萬連天台及車位（實呎$15,775）

3. 半山宏基國際賓館

●染疫住客：第11132號個案（40歲男，URSUS到訪者）

4. 半山梅苑（May Tower）1座

●染疫住客：第11134號個案（56歲男，URSUS到訪者）

●實用面積：2,218至2,278呎

●2018年成交價：低層$8,900萬（實呎$40,126）

5. 半山金寧大廈

●染疫住客：第11137號個案（44歲男，非URSUS到訪者，但屬URSUS群組）

6. 半山寶林閣

●染疫住客：第11138號個案（47歲男，URSUS到訪者）

7. 半山采文軒

●染疫住客：第11141號個案（30歲女，URSUS到訪者）

8. 半山金鳳閣

●染疫住客：第11145號個案（41歲男，URSUS到訪者）

9. 北角豪廷峯2座

●染疫住客：第11146號個案（19歲女，URSUS到訪者）

●實用面積：569至860呎

●2019年成交價：中高層$2,188萬（實呎$25,802）

10. 薄扶林半山翠海別墅B座

●染疫住客：第11147號個案（47歲男，URSUS到訪者）

●實用面積：1,707呎

●2020年成交價：頂層$5,100萬（實呎$29,877）

11. 半山雍慧閣

●染疫住客：第11148號個案（54歲女，URSUS到訪者）

●實用面積：797至863呎

●2019年成交價：高層$2,980萬（實呎$35,225）

12. 跑馬地半山山村臺27至29號

●染疫住客：第11149號個案（31歲女，URSUS到訪者）

●實用面積：1,056至2,525呎

●2019年成交價：低層$2,850萬（實呎$11,287）

13. 堅尼地城寶翠園6座

●染疫住客：第11150號個案（35歲男，URSUS到訪者）

●實用面積：762至907呎

●2019年成交價：高層$4,050萬（實呎$31,790）

資料來源：地產代理、衞生署、政府憲報

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！