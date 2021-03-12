47人因參與民主派初選而被控串謀顛覆國家政權案，總裁判官蘇惠德上周經過馬拉松式四日四夜的開庭，拒絕其中31人的保釋申請，其中21人今行使每8天申請保釋覆核的權利，法庭將分三個時段處理21人的申請，每個時段審理6至8名被告，同樣由國安法指定法官、總裁判官蘇惠德主理。

第一組包括區諾軒、吳政亨、袁嘉蔚、梁晃維、岑子杰、毛孟靜及梁國雄。

【9:52】被告入庭，其中多人向公眾席揮手。區諾軒向公眾席揮手之餘，也舉了大拇指；袁嘉蔚則向親友送上飛吻，獲黃莉莉等親友以手臂做心型手勢致意；岑子杰則揮手及送吻，並與梁國雄做出「OK」手勢，岑又與袁嘉蔚合作用手臂砌出一個大心形，毛孟靜亦向旁聽人士用手指做心形手勢。

區諾軒一度向旁聽席舉起V字手勢，又一手拿起一本書。

第二組包括馮達浚、黃之鋒、胡志偉、朱凱廸、黃子悅、尹兆堅、吳敏兒及鄒家成

第三組包括何桂藍、楊岳橋、林卓廷、岑敖暉、王百羽及余慧明

在47名被告中，戴耀廷因佔中案被取消保釋，須繼續服刑，而他亦撤回本案的保釋申請。

而不獲准保釋的31人包括區諾軒、趙家賢、鍾錦麟、吳政亨、袁嘉蔚、梁晃維、徐子見、岑子杰、毛孟靜、馮達浚、劉澤鋒、黃之鋒、李嘉達、譚得志、胡志偉、朱凱廸、黃子悅、尹兆堅、吳敏兒、譚凱邦、何桂藍、劉頴匡、楊岳橋、陳志全、鄒家成、林卓廷、范國威、梁國雄、岑敖暉、王百羽、余慧明。案件5月31日再訊。

其中10名被告放棄行使8天覆核保釋的權利，包括趙家賢、鍾錦麟、劉澤鋒、譚凱邦、李嘉達、范國威、劉頴匡、徐子見、陳志全及譚得志，其他被告今早再提訊申請保釋覆核。

【案件編號：WKCC813/21】

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