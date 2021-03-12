去年1月反修例運動未完，一批黑衫抗爭者於農曆年廿八凌晨到天水圍天端路擊毀一組交通燈。警員到場，黑衫人四散，惟其中一名16歲少女失足倒地，最終被捕。少女早前承認串謀損毀財產罪，今日被判處接受感化12個月。裁判官水佳麗訓斥被告謂：「法庭再冇太多空間去寛待妳，希望妳吸取教訓。」

現年17歲的黎姓被告承認於去年1月22日在天水圍天端路串謀其他人損毀一支交通燈。控方一度要求被告獨力賠償逾1.5萬元維修費，惟後來卻指警方沒有要求賠償，最終沒有申請賠償。

水官判刑指，了解被告過去受學校欺凌事件影響，情緒受困擾，甚至企圖輕生，案發時又受社交媒體影響，參與行動。水官指出，知道被告對政府有意見，惟被告選擇破壞公共設施，即使未有落手進行破壞，只幫手「睇水」，仍影響一衆市民。水官更謂：「汽車於十字路口完全冇交通燈號可依，危害生命非常危險，行為相當不要得。」

水官續指，明白被告無意破壞，且有真誠悔意，並已停止參與社交媒體而專注學業，被告行為也許出於衝動。水官向被告謂「妳再承受唔起太多嘅衝動」，最後訓斥被告謂：「法庭再冇太多空間去寛待妳，希望妳吸取教訓。」又嚴詞要求被告「答出聲」，少女回應謂「明白」。

最終水官下令被告接受12個月感化，其間須遵守宵禁，並且接受精神及心理治療。

被告早前認罪後，水官曾訓斥被告未有考慮事件後果而參與破壞，「最後搞到自己」，又叫被告「以後人哋講咩嘢，要擘大眼諗清楚先做，唔好話人哋講咩你就做咩…否則好似而家咁後悔莫及」。水官特別強調「我唔係講社會事件」，但反問被告：「打爛啲嘢，成就咗乜嘢？」

【案件編號：TMCC2313/20】

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