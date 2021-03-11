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【本報訊】中央出手干預香港選舉制度，本港民主政制一夜倒退，上屆立法會選舉的五彩政治光譜或只剩下紅色。不論「首投族」或資深選民均大感灰心，有人明言寧願棄票明志，不願參與名存實亡的選舉。

就讀恒生大學、22歲的李同學原本十分期待來屆的立法會選舉，得悉新選舉方案後表明不會投票，認為議席已被政府操控，「拎住張票都唔知投咩好，投邊個都好似係投畀中共，寧願唔投去表達自己意見」。

李同學預見在此制度下，民主派及小型政黨將難以入閘，無力抗衡偏重中央的政策，「政府唔係按香港民眾意願做嘢，成件事本末倒置，香港變得越嚟越唔似香港，越嚟越黑暗」。

年輕人︰有生之年難有民選特首

對於林鄭辯稱改革選舉有助解決近年立法會以至社會問題，今年20歲的賴同學直斥虛偽，「唔會信佢講，佢只係冠冕堂皇包裝件事，想兜到佢要嘅效果」，認為現時的選舉制度「只係一場戲，做畀佢嘅支持者睇」，亦明言不會投票。

中學生林同學更悲觀，認為有生之年香港均未能民選特首，但對於中央出手干預選舉制度不感驚訝，「可能已經慣咗呢種感覺」，笑言自己「可能要做港豬」，長大後或會移民至民主體制較完善的地區。

不過，仍有年輕人冀以選票守住最後的堡壘。正就讀理大電腦系的張同學形容立法會已「名存實亡」，但認為仍有必要用選票反抗，「先唔好放棄表達嘅機會同權利，幫得幾多得幾多……唔想連最後嘅希望都冇」。

至於一向有投票的選民，亦與年輕人一樣，對選舉大感灰心。現年55歲的鄭先生已成為選民多年，但表明往後「唔會投票，全家人都唔會」，無奈指港人並無選擇權，「我哋𠵱家喺人哋嘅屋簷下，人哋話點做就要點做」，亦坦言沒可能可達至港人治港。