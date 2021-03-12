去年警方以疫情為由禁止五一遊行，多名社⺠連成員到灣仔警察總部外抗議，其間有8人涉違反限聚令遭票控。他們拒絕繳交罰款，案件今於東區裁判法院提堂。除了其中一人認罪外，餘下被告均不認罪。辯方以等候同類案件上訴結果為由，申請押後案件，獲裁判官林希維批准。案件原定押後至6月4日再訊，惟被告之一曾健成隨即表示：「全日都要悼念六四。」林官最終同意改為6月11日再訊，並坦言如此只為減少爭拗，更兩度強調「我冇任何睇法㗎」。

8名被告分別為社⺠連主席黃浩銘、內務副主席梁國雄、副秘書長陳寶瑩、常務委員曾健成與辛浩銘，以及成員李善芝、周樹榮和梁智輝。各人同被控於去年4月30日在香港軍器廠街一號參與受禁群組聚集。

甫開庭，李善芝表明承認違反限聚令，被判罰款4,500元。另外7人則不認罪。控方表示將傳召5名證人及呈上4段合共一小時的片段。

辯方向法庭申請將案件押後，指得悉前日裁決的限聚令案件將會有人提出上訴，而本案的爭議點同為對限聚令的詮釋，故欲等候該案的上訴結果後才審理本案。

林官批准申請，將案件押後至6月4日。惟被告之一曾健成聞言即指：「全日都要悼念六四。」林官最終同意再押後，另一被告黃浩銘稱讚「英明」。林官聞言澄清：「我冇任何睇法㗎，只係想節省時間，減少爭拗，我冇任何睇法㗎。」

【案件編號：ESFS13-20/20】

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