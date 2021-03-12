觀塘去年2月有「和你Shop」活動，呼籲眾人毋忘元朗7.21事件發生7個月。18歲學生當日因背包藏有一支伸縮棍被捕，原定今於觀塘裁判法院受審，但他於開審前認罪。辯方透露被告自小患有過度活躍症，亦因家境不佳需入住寄養家庭。惟縱然被告天生條件不如他人，但也「冇影響佢作為一個人嘅本質」。辯方又形容被告努力克服先天障礙，更在體育方面頗有成就，望法庭輕判。裁判官押後案件至本月26日，等候索取更生中心及勞教中心報告後判刑，被告須即時還柙。

被告林加暉（18歲）被指於去年2月21日在觀塘巧明街無合法權限或合理辯解而攜有一支伸縮棍，被控《公安條例》下在公眾地方藏有攻擊性武器罪。

辯方大狀求情陳詞中透露，被告為18歲的中學生，童年與他人不同，自小受到過度活躍及專注力不足困擾，亦因家庭問題，需入住在寄養家庭中，現寄住青年宿舍。大狀又指，被告在學校成績表現雖不突出，但頗有運動天份，而在待人處事上也不受先天障礙影響。

辯方指被告不似他人幸運，但他本性不壞，努力克服天生劣勢，一直改進自己，並且守法，形容今次事件屬例外，只因受社會運動影響才犯下本案。

辯方又引述醫療報告指，被告過去較易因受到刺激而作出攻擊性表現，但指他的病情已有所改善。裁判官莫子聰關注案發當日被告的病況，擔心他管有伸縮棍對於警員或不同政見人士產生的危險性。辯方則引述報告，強調被告的病情已「絕對穩定下來」。

莫官認為控罪嚴重，但考慮被告初犯，過往亦無刑事定罪記錄，聽取求情後決定先索取更生中心及勞教中心報告，再作判刑，其間被告須還柙。

【案件編號：KTCC1444/2020】

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