1. 幽門螺旋菌感染是傳染病。

2. 幽門螺旋菌感染可以沒有病徵，可以引致胃炎、胃酸倒流、以至胃癌。

3. 驗血檢測幽門螺旋菌感染，是檢測血液中是否有對抗幽門螺旋菌的抗體，準確度可接受。不過，這方法不適用於檢測治療成效，或探測復發。因為即使成功殺滅所有幽門螺旋菌，血液中抗體依然存在。

4. 驗大便可檢測幽門螺旋菌抗原。

5. 以吹氣檢測幽門螺旋菌前，不能服食抗生素和PPI類胃藥。

6. 治療幽門螺旋菌，並沒有百分百有效方法。隨着抗藥性菌種增加，治療成效往往只有七成把握。

7. 現時，一星期的療程多數不夠，要用藥10天至14天。

8. 治療方案包括3至4種藥，主力是用多於一種抗生素和抑制胃酸藥，也有含「鉍」類藥物。

9. Amoxicillin 是常用藥之一，屬抗生素類。但對盤尼西林敏感人士不適用。

10. 另一種常用藥是 clarithromycin，也是抗生素類。一直以來， clarithromycin的兩大副作用備受關注。一是干擾肝臟功能，影響其他藥物在身體內水平。二是對心臟，特別是心律的影響。早於2005年FDA已經對使用clarithromycin發出相關警示。而2018年，一項維持10年的大型研究（CLARICOR）公佈了結果，發現患有心臟病病人即使服用短至2星期的 clarithromycin ，也會增加心臟病相關死亡風險，這影響可持續多年。於是FDA將這項警告加入clarithromycin的藥品說明內。

11. 另一種抗生素是fluroquinolone，多數用於二線治療。Fluroquinolone 近年頻頻成為焦點，卻是因為它的副作用。Fluroquinolone 的副作用主要是影響關節和筋腱，特別是引致後脚跟筋腱斷裂。但美國 FDA 於2018年指 fluroquinolone 可引致血糖過低，導致昏迷、甚至死亡。至於精神情緒方面副作用，包括: 精神不集中、緊張、焦慮、暴躁、失憶、以至嚴重的精神錯亂。另外，亦有研究指 fluroquinolone 會增加視網膜脫落風險。

12. 鉍（bismuth）是重金屬。含鉍藥物，存在已久，通常用來治腸胃病。現時一些止瀉藥水，成份也有鉍。鉍有殺菌作用，但效力比抗生素弱。用於幽門螺旋菌治療，卻頗有效用。原因是除了本身殺菌作用，還會加強同時使用的抗生素的殺菌力。

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鄭志文醫生