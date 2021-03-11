【本報訊】旺角港鐵站上月遭人大肆破壞，柱躉牆身被寫上「共产党万岁 祸国乱港必死」、「毛主席万岁 解放軍万岁」、「黎智英天理不容」及「法轮功天理不容」等簡體字塗鴉，多部閘機及欄杆玻璃亦遭扑爆。警員事後拘控一名持「行街紙」的內地男，他昨承認刑事毀壞罪，但無力賠償港鐵11萬元損失，終被判監八個月。

被告李鐵軍（33歲）報稱無業，持「行街紙」，英文名為普通話拼音，控方昨加控他一項在香港非法入境後未得入境處處長授權而留在香港罪。被告正提出酷刑聲請。

曾為大陸公務員 申酷刑聲請

辯方求情指，被告知道用了錯誤方法表達意見，承諾不會再犯，又透露被告本在內地任職公務員，學歷達大專程度，月入約4,000元；現時在港身無分文，露宿過活。控方指，事件中港鐵損失逾11萬元，但考慮被告無力償還，不申請賠償。主任裁判官徐綺薇判刑時指，本案的破壞程度嚴重，對市民生活造成影響，被告亦無法賠償，唯一求情因素是認罪，終判他監禁八個月。

案情指上月5日早上約6時，港鐵職員看見被告用滅火器砸爛站內設施，又用筆在牆上寫「共产党万岁」等字眼，經點算後證實，港鐵3部閘機、28幅牆身、2個螢幕顯示器和4塊玻璃被損壞。

至於被告被加控的非法入境罪，案件押後至6月10日再訊，以等待當局處理其酷刑聲請進度。

案件編號：WKCC545/21