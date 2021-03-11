【本報訊】「水上的士」啟用日期又延遲。由富裕小輪投得的水上的士原定去年底投入服務，惟因疫情等影響，原定延至今年第一季啟用部份服務。惟運輸署近日回覆本報承認，因營辦商需較長時間籌備，投入服務日期需再度推遲，料最快下半年才能啟用部份服務，即較原定啟用時間延遲最少半年。

運輸署解釋，因水上的士服務對象主要為旅客，加上服務區域及性質較廣泛，營辦商需更長時間籌備，例如安排試航、安裝碼頭設施及建立電子售票系統等，財務可行性亦須視乎疫情發展及旅客人數。署方稱正密切留意疫情發展及旅遊業復蘇步伐，視乎未來數月情況，期望營辦商今年下半年可試行開辦部份服務，將適時公佈正式開辦日期。

姚思榮料恢復旅遊始啟用

旅遊界立法會議員姚思榮指水上的士對象主要為旅客，單靠本地遊難以支撐，如旅客人數不多時啟用，將影響水上的士服務營運。他認為延至下半年啟用安排合理，因屆時疫情應緩和，各地恢復旅遊，水上的士或可成為向旅客推廣香港的其中一個賣點。

水上的士與中環至紅磡渡輪服務同於2019年綑綁招標，由富裕小輪投得，其中中環至紅磡航線已在去年中投入服務。水上的士設有五個固定上落點，包括中環九號碼頭梯台、西九文化區南邊的登岸設施等，乘客可於任何一個站自由上落，並設分段收費，每站的分段收費由10至24元，全程成人票價為136元，小童、長者及殘疾人士亦會有票價優惠。本報向富裕小輪查詢事件，截稿前未獲回覆。