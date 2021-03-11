【本報訊】教育局早前提出高中核心科目「優化方案」，改動中文、英文、數學和通識科的課程和考評。中學校長會批評修訂未建基於學術研究和數據支持，將「所有要走過的正常程序都跳過」，發給學校的問卷更只問學校如何落實建議等，沒有問及是否同意修訂建議。有前線老師擔心中文科將走背誦、操練的回頭路，質疑建議「有多少吸納了前線老師的意見？抑或是長官意志？」

中學校長會榮譽總幹事黃謂儒（圖）於該會網站撰文指教育局自2015年新學制中期檢討後，未再進行具規模的研究；2017年成立的學校課程檢討專責小組，亦只與不同持份者見面後即作建議，黃質疑建議並未建基學術研究和數據。

「所有正常程序都跳過」

黃稱課程改革一向由課程發展議會各科目委員會詳細討論，再諮詢學界後才公佈，惟今次修訂牽涉四個必修科課程，但「所有要走過的正常程序都跳過」，難讓人信服。對教育局向學校發出的問卷，中學校長會指問卷只問學校如何落實建議修訂等，沒有問及是否同意修訂建議。他又反問「若諮詢過後，眾多前線教師對修訂有所保留，教育局會否收回修訂建議？」

黃在文中歸納中學校長會徵詢前線老師就中、英、數三科修訂建議的意見，中文科老師指現行課程兼具讀、寫、聽、說元素，惟修訂偏重讀寫，未能配合香港發展和培育人才的需要，亦會令課堂變得沉悶；更質疑課程會回復會考模式，「恐怕走回背誦、操練的老路。」英文科和數學科老師則對當局建議「釋放課時」感憂慮。英文科老師擔心課程改動不多，若騰出50小時課時，會影響學生英語能力和考試表現。數學科老師更指難以騰出50小時課時來完成份量不變的課程。