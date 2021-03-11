近年本港掀起飼養鸚鵡熱潮，以智力等同7歲小童的灰鸚鵡最得寵，有持牌雀商覷準商機大量繁殖雛鸚出售，過去半年至少有20名市民先後向同一雀商購入鸚鵡BB飼養，可惜雛鸚卻相繼短時間內患病死亡。即使有雛鸚僥倖獲救，亦精神不振慘變「無毛鳥」。有市民視雛鸚為家庭成員，當想起愛鳥死亡「講起都想喊，好似死咗個仔嘅感覺。」一眾買家質疑雀商售賣鸚鵡的來源。有鸚鵡專家及獸醫均指新手不宜飼養雛鸚，因雛鸚需要密集照顧，若餵奶不當可能影響雀鳥健康成長，建議「最好揀啲已經食到固體食物嘅。」

鸚鵡愛好者李小姐今年1月9日到大埔林村持牌雀商「鸚鵡村」，以7,500元買了兩個多月大灰鸚鵡。「去之前佢話半價一隻，揀啱咗又話呢隻冇半價。」四日後她帶鸚鵡回家，取名「哈哈」，她是首次飼養鸚鵡，跟足老闆所教，按時間、溫度和份量調校奶粉餵飼。

可是三周後，哈哈出現嘔奶，醫生為牠注射抗生素及灌奶仍無改善，兩日後死亡。其後她在facebook鸚鵡群組發文悼念哈哈，竟有多人回應指在同店買鸚鵡飼養後死亡，遭遇同類經歷的多達20人，「我呢個係第14隻（死），之後仲有幾隻。」當中19人，是去年6月至今年1月向該店買入鸚鵡，買賣時各人均不獲發單據。

追問雀鳥健康 反指買家責任

30歲工程師阿俊是其中一人，去年9月他花8,000元購得３個月大灰鸚鵡Bun Bun，他指依足賣家指示餵奶，更怕雛鸚體弱不敢帶出街以免染病。但去年12月底，Bun Bun突然嘔奶，他帶去獸醫求診發現牠肝、腎及腸胃有問題，確診有鳥類絕症之稱的前胃擴張症，不久即死亡。

提起今年元旦離世的愛寵，他十分傷心「一講起都想喊，好似死咗個仔，唔係寵物咁簡單。」他將刻有Bun Bun名字的腳環，改製成吊墜掛頸紀念，更盼公開事件警惕其他雀友提防。

另一隻死亡的是患吸入性肺炎離世的灰鸚「何七」，其主人姆明有20多年養鸚鵡經驗，去年3月帶阿七回家時，牠已不能行走及嘔奶，先後看過四名獸醫仍不能救活，不足兩個月便因病離世，令她深深不忿是，老闆娘反指摘她不懂餵飼及醫生不懂醫雀。

對於有雀友從鸚鵡村購買雛鸚餵飼後死亡，負責人陳先生否認出售病鳥，反指是買家家庭環境惡劣，才引致鸚鵡出現健康問題。

未斷奶鸚B生存率減半

對於同一雀店出售的雀鳥相繼死亡，鸚鵡天空老闆Ricky分析，可能是病毒交叉感染，或經父母遺傳有關，因灰鸚鵡屬易染疾病的物種。他指本港有不法商人，非法偷運鸚鵡蛋入境，自行孵化後當自家繁殖，「嗰批有問題，孵出嚟就成批有問題，陸陸續續會夭折。」

有近40年養雀經驗的羽衣之家負責人指，不少雀商會出售未斷奶鸚鵡，但未斷奶鸚鵡不適合新手，「餵奶不當可能影響鸚鵡成長」，如引致發育遲緩，不同品種鸚鵡斷奶期亦不一。她建議揀選可自行進食固體食物的鸚鵡，同時須留意四點迹象，若有嗜睡、毛色暗啞、屁股黏有糞便、嘴腳脫皮，就反映有健康問題，不應購買。

獸醫黎昌生指家養仍未斷奶的幼鸚屬高難度挑戰，內臟和骨骼未完成發育，生存率只得一半。他解釋餵奶過程易有問題，如奶水入肺、餵食過量或過少致營養不勻，「譬如唔夠鈣就會骨質疏鬆，咁可能會引致（鸚鵡）起身都冇咗半條人命。」影響深遠或成終生問題，但現時沒有法例規管售賣雛鳥。