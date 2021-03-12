前公民黨立法會議員譚文豪，被控「串謀顛覆政權罪」而被關柙，譚在陳詞時訴說對一對子女的思念，聞者傷心、聽者流淚。譚文豪的一對「龍鳳B」今日就開設了「大氣層內的龍鳳B」Patreon專頁，紀錄日常生活點滴，讓譚爸爸日後可以重溫。

「大氣層內的龍鳳B」的Patreon由譚文豪太太主理，她在介紹中形容，龍B的夢想是消滅所有西蘭花，拯救同樣不喜歡西蘭花的小朋友；鳳B則立志要成為最靚、最有愛心嘅公主，迷倒萬千BB。即使日常生活滿是令人氣餒的事，但龍鳳B「喊完唔開心完，畫仍舊繼續畫、鼓仍然繼續打﹗」

至於Patreon的首篇帖文則提到，老師要龍B畫一幅「thankful（感恩）」的畫，而他畫了一幅全家福，譚太笑稱很感恩，因為龍B沒有因為玩具而感恩。她又說，譚文豪在囚後，龍B曾經半夜發惡夢走入她的房間，問「爸爸喺邊度」？但整體而言，爸爸不在的日子，他們都好乖，「自動波坐定定做功課、左砌右砌出唔同有創意的lego組合、畫好多好多靚畫」，而她也向老公承諾：「一定會照顧好龍鳳B﹗」

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