前年11月理大圍城一役，警方連日在區內拘捕多人，今有49名被控暴動等罪的男女於區域法院提訊。由於人數眾多，法庭分三批處理，其中首批13名被告中，法官高勁修批准5名原本遭還柙的被告保釋外出。

法庭今將49名被告分成三批處理，首批有13名被告；第二批涉及16人；第三批則涉及20名被告。

首批13名被告當中，只得男學生鍾泯浚及餐廳經理郭添明早前提堂時獲准保釋，其餘被告一直還柙。控辯雙方開庭前已就押後時間有一番討論，據知部份被告將會或已申請法援，由於需時等候申請結果，部份辯方代表認為案件應押後8星期。

惟控方不同意，起初指只應押後4星期，其後改稱「中間落墨」押後6星期，更謂：「我係唔會畀你哋作個長嘅押後日期畀你哋申請保釋。」

不過控方在開庭後向首席法官高勁修表示，控方已準備好案件，惟知悉部份被告已申請法援，需等候法援結果，申請將案押後八周至5月14日再訊，並反對現正還柙的被告保釋。

多名還柙中的被告則提出保釋申請，法官高勁修聽罷陳詞，批准學生梁子揚、DSE陳姓女生、中大生許寧軒、女學生馬嘉惠及汽車美容技師嚴家朗保釋外出。

另一宗涉及20名被告的案件則押後再訊，保釋依舊。而最後一宗涉及16人的案件，將於今晚8時半處理，部份被告已遭還柙多日。

【案件編號：DCCC190-202/20】

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