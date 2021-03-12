人大通過閹割本港選舉制度後，建制派爭先恐後「護法」。基本法委員會委員、經民聯議員梁美芬、建制派何君堯、民建聯周浩鼎等人今日發表聯署力挺人大決定。梁美芬更指，人大決定有助消除如「病毒」的激進聲音，指有關工作本應是香港回歸後的首要任務。

梁美芬稱，今次人大不是改革政制問題，而是「完善」現時選舉制度的不足，同時處理管治班子與立法會議員的行政關係，防範再出現類似「『35+』毀滅香港的工程」，消除有如「病毒」的激進聲音。她形容，這本應是廿多年前、香港回歸後的首要工作，惟當時國家務求穩定過渡而選擇妥協，但她形容，香港現時需要發展，不應一味妥協，因此應剔走「水平低」的人士參與本港重要決策。

梁又形容，「愛國者治港」是一直存在的概念，反問：「只不過唔使畫公仔畫出腸，喺《基本法》唔講呢三個字，咁你就當睇唔到，就唔愛國，甚至『害國』，咁點可能呢？」

何君堯辯稱「擴大」進立會渠道 倡街坊福利會取代區議會選委議席

何君堯則大讚人大通過的草案「肯定是進步」，辯稱人大是次「擴大」了候選人進入立法會的渠道，包括新增了經選舉委員會委員提名參選的渠道，又增加立會議席至90席，有助去除本港體制內反中亂港的「雜質」，強調沒有國家會有空間容許「不愛國者」在體制內做事。

大律師馬恩國表示，法律界支持人大有關的決定，形容人大擴闊特首選舉委員會至1,500人，反映選委會的「代表性」較廣泛，他強指北京是次將「基層」納入選委會第三界別中，反映北京關注本港基層人士的利益，期望基層人士有渠道發聲，又建議將原有117席區議會界別議席由各區的街坊福利會取代。

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