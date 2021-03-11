【本報訊】本港武肺個案反彈，昨新增22宗確診個案，當中西營盤URSUS Fitness健身中心的疫情失控，確診員工及顧客一日間激增16人，另有30多宗初步確診個案，累計逾50人染疫，逾240名顧客須送往檢疫中心隔離。URSUS會為健身教練提供培訓，部份患者有到其他健身中心任教或健身，致疫情波及至少五間健身中心。URSUS顧客不少更是中環銀行家及金融才俊，港島半山多座豪宅須強制檢測，多間國際學校亦因此停課，今次是繼歌舞群組後，疫情再度蔓延至上流社會。

衞生防護中心傳染病處主任張竹君昨公佈新增22宗確診，較前天急增近兩倍。當中16宗屬URSUS Fitness群組，包括6名員工及10名顧客。URSUS員工僅約10人，即連同前天確診的男教練，URSUS幾乎所有員工染疫。另有30多宗初步陽性，包括顧客及緊密接觸者，若全部確診，群組會增至逾50人。中心亦正追蹤3月1至9日曾到URSUS的240多名顧客，現已「搵得七七八八」，全部要送檢疫中心。

部份人到其他中心任教練

張表示，URSUS爆發是人傳人造成，課堂有小組或一對一教學，並非全部人有戴口罩，做劇烈運動時即使距離較遠，飛沬亦會造成傳播。當局在健身中心內抽取20個環境樣本，全部為陰性。

張又指有URSUS確診顧客到其他健身中心任教練，包括上環House of Fitness，H-Kore中環及鰂魚涌分店，亦有人到過Pure Fitness，但需了解是否傳染期之內。

據H-Kore網頁公佈，已聯絡所有確診教練課堂的會員檢測。另一URSUS確診者的妻子為H-Kore的教練，中心建議曾參與該教練課堂的會員檢測。中環的ONE Personal Training及HIT Personal Training均在社交媒體稱，曾有URSUS確診者的緊密接觸者到訪，決定關閉健身中心及安排員工檢測。

據悉，不少中環金融才俊有光顧URSUS，部份人更中招，現時人心惶惶。滙豐證實一名在總行上班的員工初步確診；渣打亦指有員工被列為密切接觸者，中環總行有關樓層需關閉。據彭博報道，花旗集團、法國巴黎銀行、瑞士信貸集團都有員工中招，太古主席施銘倫曾接觸患者要自我隔離。URSUS網頁顯示，每堂收費275元，一年收25,800元。

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專家：或涉及超級傳播者

據衞生防護中心資料，不少URSUS患者居於干德道、羅便臣道、般咸道等豪宅，多屬40多歲男性，其中11134號的56歲男患者居於半山梅苑1座，該豪宅一個實用面積2,200平方呎單位，去年中成交價為8,600萬元。而居於薄扶林寶翠園第六座的11150號35歲男患者，3月8日曾到高等法院大樓。居於殷豪閣的46歲男患者則3月9日發病當日曾到中西區嘉諾撒醫院及律敦治中心帝納大廈。

感染及傳染病科專科醫生林緯遜指出，URSUS群組在短時間內爆發，很可能當中涉及超級傳播者，病毒量高，「一個傳幾個」，只要病毒在空氣中飄浮10多分鐘，已可以同時影響很多人。