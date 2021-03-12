47名參與民主派初選的人士被控「串謀顛覆國家政權罪」，32人未能獲准保釋，當中21人行使8日覆核保釋權，今早向法庭提出保釋申請。有關申請於西九龍裁判法院開庭處理，及由國安法指定法官蘇惠德處理。第一組審理的岑子杰、長毛梁國雄等人已被拒覆核，《蘋果》將適時直撃庭外情況。

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今早8時許，法院門外約有30人排隊等候，人潮陸續逼爆法院1樓的輪候區；開庭後仍有不少市民選擇輪候後補位置，法院外也有不少市民堅持留守及聲援。附近一帶停泊多輛警車，大批軍裝及便衣警駐守，並於多處掛起橙帶封鎖線。

同樣在案中被捕及未被起訴的美籍人權律師關尚義、早前獲保釋的呂智恆、民陣召集人陳皓桓、梁國雄太太陳寶瑩、前眾志成員黃莉莉及職工盟蒙兆達今日亦來旁聽。天主教香港榮休主教陳日君樞機亦短暫逗留。

長毛妻不滿夫不獲批准保釋將續上訴

社民連主席吳文遠及梁國雄太太陳寶瑩得悉岑子杰及梁國雄保釋申請被拒後便匆匆離庭。陳表示，兩人的代表律師今日在庭上提出案件有新發展，即律政司對黃碧雲獲准保釋提出上訴昨日被拒批一事，不過負責審理保釋覆核的指定法官蘇惠德指兩人未有提出新理據，故繼續拒絕兩人保釋申請。

陳表示，至今仍不清楚蘇官的保釋準則，認為兩人願意接受的保釋條件與多名獲批保釋的民主派初選參選者相若，對二人不獲批准保釋感奇怪亦不滿。她表明會繼續就保釋被拒上訴。

陳皓桓：裡面嘅人頂住 喺出面嘅人更加要頂得住

陳皓桓離開法庭時亦稱，雖然首場保釋覆核無人獲批，但多名被告如梁國雄及梁晃維都在庭內呼籲大家「頂住」，「好希望喺（監獄）裡面嘅人頂住，喺出面嘅人更加要頂得住。」

他又稱，連同今日21名覆核保釋申請的民主派，今日共有近100名同路人因不同控罪而須面臨審訊或判刑，他希望港人繼續關注這些案件，並支持「石牆花」等協助被捕及在囚人士的組織。

黃莉莉探戰友袁嘉蔚 精神良好閒時睇書做瑜伽

黃莉莉稱，今早約7時到場，透露指前日已到羅湖懲教所探望「戰友」袁嘉蔚，主要都是閒話家常，指袁精神狀態良好，「都會講吓笑」，袁閒時會看書、寫信及做瑜伽，「所以我哋專登寄信嗰陣，都印咗啲瑜伽動作指示」，並已為她申請郵票，亦會陸續為她申請「私飯」。

對於袁未能獲保釋感傷心，至於今日能否成功保釋，她亦不寄予厚望，「始終都係同一個法官審判」，但仍會保持希望。袁嘉蔚本身是南區區議員，但在政權的打壓下，或將被DQ其身份，黃莉莉表示其區務現時交由議助處理，「就算佢唔喺區入邊，都希望最低可以幫佢做啲嘢」。

吳敏兒籲職工盟帶其「紙板人」參與5.1遊行

職工盟蒙兆達今到場支持前黨友吳敏兒，指吳已開始適應囚室生活，亦清楚未來或需面對漫長時間。他指，已為吳申請東野圭吾的小説及相關物資，並指「石牆花」已幫忙被告者家屬們準備物資包。蒙又指，吳敏兒已向他交帶，今年5.1或未能參與遊行，屆時希望職工盟能攜帶她的「紙板人」參與。他指，雖然吳在囚室，但「場內場外大家仍然一條心，唔會因為個監牢隔住咗我哋」。

蒙相信，今日能成功保釋的機會不大，「（法官）一句信納不信納，但完全唔會交代解釋」，但一旦申請失敗，屆時將繼續向高等法院上訴，「有一絲機會為吳敏兒爭取自由，我哋都唔會放棄。」

油尖旺區議員陳嘉朗則寄語大家要保持希望，「希望入面的手足可以出到嚟」，續稱雖未有探望被告者，但得悉毛孟靜暫時安好，及開始適應還柙生活。

民主黨袁海文亦排隊旁聽，希望藉行動鼓勵及支持所有被告者，他指雖然未能抽空探訪黨友，但得悉他們身體狀況良好，「我哋黨友嘅意志都好堅定」。雖然高等法院昨日駁回律政司申請覆核黨友黃碧雲保釋，袁認為從機率而言，今日其他人保釋申請成功機會不大，或需再向高等法院申請上訴，「但都希望有同路人保釋到。」岑子杰及梁國雄保釋申請今早率先被拒，袁海文慨嘆「呢個就係國安法的威力，我都唔明無犯過法嘅人點知樣證明自己無犯法。」

王婆婆續到庭外聲援 囚車駛經高呼「加油撐住」

連日到庭外聲援的王婆婆不時於囚車經過時，高呼「加油」、「保重、撐住呀」，「初心不滅，民主必勝」，表示對今提出保釋申請的21位被告支持。

案件中不獲保釋的32人中，趙家賢、鍾錦麟、劉澤鋒、譚凱邦、李嘉達、范國威及劉頴匡，共7名被告放棄隔8日保釋申請，7人預料將還押至 5月31 日，待案件開庭再接受審訊；戴耀廷、黃之鋒、譚得志、胡志偉則因其他案件續還押。

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