武漢肺炎疫情反覆，教育局早前宣佈，若學校能安排全體教職員檢測，可考慮讓其全面恢復半天面授課堂，被指變相逼老師檢測，惟疫情仍有擴散趨勢，就連9歲小學生亦須隔離強制檢疫。

路透社報道，啟歷學校（Kellett School）有一班約9歲的小學生全班被送往隔離，校方稱隔離的14天期間將允許一名家長陪同。網上流傳一張該校薄扶林分校校長署名致家長的電郵，稱他曾請求當局不要這樣做，但對方堅持。《蘋果》正向衞生署和校方查詢，正等候回覆。

傳啟歷學校一9歲班別全送往隔離

路透社報道，啟歷學校因出現確診個案，有一班約9歲的小學生全班被送往隔離，校方稱隔離的14天期間將允許一名家長陪同。網上流傳一張該校薄扶林分校校長Ben Dixon署名的電郵，內容向家長交代，該校其中一班學生全部被衞生防護中心要求送往隔離，他曾請求當局不要這樣做，但對方堅持（I begged them not to do this, but they are resolute）。

《蘋果》正向衞生署和校方查詢，正等候回覆。

受URSUS群組影響 多間國際學校或轉網課

西營盤URSUS Fitness群組牽連多間國際學校。香港猶太教國際學校表示，與該校有關的一名密切接觸者檢測結果呈陰性，現時該校並無任何確診者，但為預防起見，學校已進行深層清潔，並於周一（15日）起恢復面授。

哈羅國際學校昨亦表示出現一名緊密接觸者，要暫停面授課程及校內活動兩日，以進行清潔消毒；法國國際學校昨亦有一名職員確診，該校要列入強制檢測，並停課至緊密接觸者檢測呈陰性。

英基安排全體2,600名教職員檢測

據了解，擁有23間國際學校的英基，屬下的西島中學和堅尼地小學雖未有確診者，但因有密切接觸者而要關閉三天消毒，據悉兩校將不會停課，而是改為網上授課。

英基學校協會透露，為恢復半天面授課堂，已安排全體超過2,600名教職員接受檢測，部份幼稚園已恢復面授課堂，其餘學校將在兩周內跟進。英基學校協會表示，該會委託一間私人供應商負責檢測，並負責所有行政工作和費用，「希望能夠把100%的學生帶回學校」。英基表示，屬下部份幼稚園已經恢復面授課堂，其餘學校將會在兩周內跟隨。

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