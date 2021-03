武漢肺炎疫情反覆,教育局早前宣佈,若學校能安排全體教職員檢測,可考慮讓其全面恢復半天面授課堂,被指變相逼老師檢測,惟疫情仍有擴散趨勢,就連9歲小學生亦須隔離強制檢疫。

路透社報道,啟歷學校(Kellett School)有一班約9歲的小學生全班被送往隔離,校方稱隔離的14天期間將允許一名家長陪同。網上流傳一張該校薄扶林分校校長署名致家長的電郵,稱他曾請求當局不要這樣做,但對方堅持。《蘋果》正向衞生署和校方查詢,正等候回覆。

傳啟歷學校一9歲班別全送往隔離

路透社報道,啟歷學校因出現確診個案,有一班約9歲的小學生全班被送往隔離,校方稱隔離的14天期間將允許一名家長陪同。網上流傳一張該校薄扶林分校校長Ben Dixon署名的電郵,內容向家長交代,該校其中一班學生全部被衞生防護中心要求送往隔離,他曾請求當局不要這樣做,但對方堅持(I begged them not to do this, but they are resolute)。

《蘋果》正向衞生署和校方查詢,正等候回覆。

受URSUS群組影響 多間國際學校或轉網課

西營盤URSUS Fitness群組牽連多間國際學校。香港猶太教國際學校表示,與該校有關的一名密切接觸者檢測結果呈陰性,現時該校並無任何確診者,但為預防起見,學校已進行深層清潔,並於周一(15日)起恢復面授。

哈羅國際學校昨亦表示出現一名緊密接觸者,要暫停面授課程及校內活動兩日,以進行清潔消毒;法國國際學校昨亦有一名職員確診,該校要列入強制檢測,並停課至緊密接觸者檢測呈陰性。

英基安排全體2,600名教職員檢測

據了解,擁有23間國際學校的英基,屬下的西島中學和堅尼地小學雖未有確診者,但因有密切接觸者而要關閉三天消毒,據悉兩校將不會停課,而是改為網上授課。

英基學校協會透露,為恢復半天面授課堂,已安排全體超過2,600名教職員接受檢測,部份幼稚園已恢復面授課堂,其餘學校將在兩周內跟進。英基學校協會表示,該會委託一間私人供應商負責檢測,並負責所有行政工作和費用,「希望能夠把100%的學生帶回學校」。英基表示,屬下部份幼稚園已經恢復面授課堂,其餘學校將會在兩周內跟隨。

