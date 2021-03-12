衞生署就武肺疫苗接種後異常事故發表第一期總結報告，71宗異常事故中，包括47人須住院，全部接種科興疫苗。報告亦公佈兩宗事故詳情，包括一名69歲男子接種科興疫苗後，出現懷疑貝爾面癱，左眼無法合眼、沒有眼水分泌，及左邊嘴流口水等。署方亦已審視約20宗個案，有頭暈及心跳加速個案初步分類為疫苗因果關係一致，另有打針後腳軟跌倒致盆骨骨折，則初步列因果關係不一致，交由專家委員會下周一（15日）開會評估審視。

69宗涉及科興疫苗 BioNTech 2宗

報告指，截至3月7日，本港共接種91,818劑科興疫苗，出現69宗異常事件，出事率為0.075%；BioNTech疫苗接種1,207劑，出現2宗異常事件，出事率為0.166%。全部個案中包括本港首2宗死亡個案，另有47宗住院個案，全部為接種科興疫苗，涉及30男17女，年齡介乎30歲至90歲。毋須住院個案中，科興接種者最常出現頭痛、頭暈及蕁麻疹，BioNTech疫苗則常出現腹痛、腹瀉及麻痺。

接種兩小時後不能合眼翌日流口水 初步診斷為貝爾面癱

署方於報告中公佈2宗接種科興疫苗後異常事件詳情，其中一宗為早前打針後出現失血性中風的74歲老翁。另一宗則屬於出現懷疑貝爾面癱個案。一名69歲男子，本身患高血壓，3月6日中午12時50分於中央圖書館接種科興疫苗。約2小時後，男子發現左眼不適，不能完全合眼，翌日左邊嘴流口水、左眼沒有眼水分泌。男子當日因此到律敦治醫院急症室求醫，初步診斷為貝爾面癱，其後於3月8日出院。

衞生署助理署長陳凌峯表示，上述個案仍要收集更多資料，包括病人本身神經病理學報告等，亦暫時未完全確診為貝爾面癱，暫時判斷未必與疫苗有直接關係，交由武肺疫苗臨床事件評估專家委員會評估。

衞生署已檢視約20個案 中年男打科興後頭暈無力心跳加速與疫苗有關

所有接種疫苗後異常個案，會視時間關聯、相關證明、生物學上的合理性、疫苗廠商及世衞提供的資料數據等因素，分類為與免疫接種因果關係「一致」、「不一致」、「不確定」及「無法分類」四大類別。他透露，署方已檢視約20宗個案，絕大部份初步分類為「一致」及「不一致」兩類，將會轉交武肺疫苗臨床事件評估專家委員會作進一步審視。

其中一宗被判別為與疫苗接種因果關係「一致」的個案，一名38歲男子2月28日於中央圖書館接種科興疫苗，約半小時後出現頭暈、頭脹、左上臂及下肢無力等狀況，亦有血壓上升問題。署方檢視後初步認為血壓上升屬打針後緊張反應，而其他症狀則符合接種疫苗後可能出現的副作用，與疫苗接種因果關係一致。

另一宗因果一致個案，一名44歲男子2月27日於九龍灣體育館接種科興疫苗，短時間內出現心跳加速、呼吸不順及頭暈症狀。署方初步認為與世衞所指的接種後不良反應相同，個案與疫苗接種因果關係一致。

九旬翁暈眩腳軟失足 衞生署指跌倒與打針冇直接關係

至於因果不一致個案，一名90歲老翁，2月27日接種科興疫苗後，有頭暈、腳軟等狀況，其後不慎跌倒，盆骨骨折，於3月5日接受手術。陳解釋，暈昡等情況有機會與疫苗接種有關，但跌倒並非直接由疫苗導致，按照判斷標準，屬與疫苗接種因果關係不一致。

陳凌峯強調，以上個案屬於署方初步檢視，須由武肺疫苗臨床事件評估專家委員會作最終判斷，分類結果可能有所不同。專家委員會則將於下周一（15日）開會，屆時會一併審視新增的打針後死亡個案、及上述懷疑貝爾面癱個案。

須再經專家委員會評估 面癱等異常事故亦未必可獲賠償

根據有關疫苗保障基金的立法會文件，政府制定了異常事件及關注事件兩份清單，政府接獲清單中嚴重異常事件的報告後，而接種者符合兩個條件，包括得到註冊醫生證明，以及新冠疫苗臨床事件評估專家委員會進行因果關係評估，認為事件「與疫苗接種因果關係一致」或「不確定」，接種者可在保障基金下獲發一筆過款項。有關清單列出的異常事件，包括貝爾面癱、吉巴氏綜合症及與新冠疫苗接種相關異常事件的住院治療等，但仍需視乎事件的嚴重性。

雖然今日衞生署判斷有兩宗個案與疫苗接種因果關係一致，但其中一人只出現頭暈、下肢無力等，另一人出現心跳加速及呼吸不順等，未必符合清單中嚴重異常事件類別，而有關個案未經新冠疫苗臨床事件評估專家委員會評估。雖然貝爾面癱屬清單中的嚴重異常事件，但同樣需經新冠疫苗臨床事件評估專家委員會評估，若委員會評估為與疫苗接種因果關係一致或不確定，才有機會獲基金賠償。疫苗引致受傷的賠償，40歲或以上最高可獲250萬元，40歲以下最高獲300萬元。

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