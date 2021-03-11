由富裕小輪投得水上的士服務，原定去年尾投入服務，惟因疫情等影響，推延至今年第一季啟用部份服務。但運輸署回覆《蘋果》查詢時承認，因營辦商需要較長時間籌備，水上的士投入服務日期需再度推遲，料延至最快下半年才能啟用部份服務，意味較原定啟用時間遲最少半年。

運輸署：營辦商需更長時間籌備

運輸署解釋，因「水上的士」的服務對象主要為旅客，服務區域及服務性質較廣泛，營辦商需要更長時間進行籌備，例如安排試航、安裝碼頭設施及建立電子售票系統等，而財務可行性亦須視乎疫情發展及旅客人數。署方稱，正密切留意本地疫情的最新發展及旅遊業復蘇步伐，視乎未來數月的情況，期望營辦商可於今年下半年試行開辦部份服務，將適時公佈正式開辦的日期。

旅遊界立法會議員姚思榮表示，「水上的士」服務對象主要為旅客，單靠本地遊難以支撐，如旅客人數不多時啟用，或會影響水上的士服務的營運，故理解政府的決定。他認為，若推延至下半年才啟用，屆時如疫情已緩和，各地恢復旅遊，或可以成為向旅客推廣的其中一個賣點。

設5個固定上落點 全程成人票價136元

水上的士與中環至紅磡渡輪服務一同於2019年綑綁招標，去年由富裕小輪投得，而中環至紅磡航線已在去年中投入服務。水上的士原定去年第四季啟用，據運輸署文件提及，水上的士設有5個固定上落點，包括中環九號碼頭梯台、西九文化區南邊的登岸設施等，乘客可於任何一個站自由上落，並設有分段收費，每一站的分段收費由10元至24元，而全程的成人票價為136元，小童、長者及殘疾人士亦會有票價優惠。

水上的士的船隻設有Wi-Fi無線上網服務及充電設備，並可提供餐飲、拍攝等其他服務。營辦商計劃於今年第四季前引入3艘新船隻，並於明年中至2024年底引入3艘具環保元素的船隻。《蘋果》曾以電郵向營辦商富裕小輪查詢，惟截稿前未有回覆。

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