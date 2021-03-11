多名市民在鸚鵡村購買鸚鵡BB後死亡，有市民把患病鸚鵡BB交獸醫求醫，經診治後竟須靠注射營養液保命，甚至花大半年才能救活鸚鵡，惟現時小鸚鵡仍十分虛弱；另有鸚鵡全身九成羽毛脫光，精神不振。獸醫指鸚鵡難飼養，易焦慮會產生自殘行為，「壓個頭去牆到、咬甩自己啲毛」，情況可維持數十年。

「好少人手養嘅鸚鵡係驚得咁犀利。」有十年飼養鸚鵡經驗的蔡小姐，憶述去年4月到鸚鵡村欲購入一隻折衷鸚鵡，當時發現該約三個月大的鸚鵡十分驚慌，「覺得好有問題，但山長水遠去到，最後都要咗。」最終以6,500元購入鸚鵡，取名為娘娘。

約兩周後，她發現仍需餵奶的娘娘有咬毛行為，便向雀店查詢，該店回覆估計與奶粉有關。兩個月後，娘娘情況惡化，尾巴羽毛幾乎脫至光禿禿，脫毛情況蔓延至胸口，「直至𠵱家，我諗身上九成嘅毛已經甩晒。」蔡懷疑該店賣病鸚，更怕娘娘會傳染家中另一隻鸚鵡，於是將兩隻鸚鵡分開飼養，「到一日我隻雀仔暴斃會攞去驗，到時會再告佢。」蔡指因不想娘娘抽血受苦，故暫未就病因求醫檢驗。

不停抓頭咬甩毛

另一事主Cindy去年3月以22,000元在鸚鵡村購入年幼金剛鸚鵡，但不足兩個月鸚鵡就開始嘔奶，「跟住行唔到，成條蟲咁樣。」她其後共花20,000元向四個不同獸醫求診，醫生評估鸚鵡情況可能與先天性神經問題有關，或曾服用過量抗生素，惟鸚鵡村指Cindy無提供醫學報告拒絕賠償，「因為隻雀好瘦，𠵱家係唔適合去照CT（電腦掃描），要麻醉（死亡）風險大。」

經大半年照顧，Cindy的鸚鵡才能慢慢站立前行，並要到診所注射營養液，即使已過一歲，雙翼仍乏力不能拍翼，身體十分虛弱。

「可能不停壓個頭去牆到、咬甩自己啲毛。」獸醫黎昌生指相對貓狗，鸚鵡易有情緒問題，一旦對環境感到焦慮，便可能會有自殘行為，情況更可維持40至50年，需花去大量時間、心機照顧，才有機會糾正自殘行為，「唔好畀佢自殘，加埋食得飲得，同埋肯同你interact（互動）。」