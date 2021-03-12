元朗721白衣人暴動案今在區域法院續審，元朗居民N今出庭供稱，當晚在西鐵站發現30名市民在洗手間內避難，當中有傷者頭部受傷流血，有人情緒激動問：「警察幾時先到？」N一直獨力守在廁所門外，等候警員到場護送傷者。惟警察到場後隨即離開，N聞訊折返站內，最終為保護市民而遭白衣人圍毆。

證人N是元朗居民，當日收到居民來電並從網上得悉，元朗雞地有白衫人聚集指罵市民，遂於晚上約10時半駕車到鳳攸北街一帶視察。N稱當時氣氛較平靜，聚集白衣人不超過10人，當中有男有女，手持木製的條狀物件。N曾上前勸喻他們回家，「佢哋話明白，理解我嘅講法」。

報警求助但「打咗好多次都打唔到」

N其後再收到居民電話反映，指西鐵站有家人被困「走唔到」。N立即報警求助，惟「打咗好多次都打唔到」，最後決定沿YOHO Midtown商場前往西鐵站，途中有逾10名市民迎面跑來，並慌張地勸籲他「唔好再向前行」。

N到達西鐵站後，在K出口附近看見約10名手持藤條的白衣人來回跑動，「好似想搵一啲嘢咁」。N又發現收費閘口沒關上，站內地板充滿水迹，亦有雨傘等雜物，「似係有人好慌張咁逃走時冇攞到」。

其後N進入收費區，發現男女洗手間內均有傷者，「一開門就明顯見到有人匿埋，唔想俾人見到咁樣」。N稱男廁裏有約10人，其中一名男士衣服上有血迹；女廁則有約20人，一人坐在地上，頭部受傷流血。N詢問情況和傷勢，有市民激動反問：「有冇報警？」「醫護警察幾時到？」又有人表示：「我想返屋企。」

向白衣人指「你哋冇戴口罩，呢度有閉路電視」

由於N擔心市民再受襲擊，決定在洗手間門外駐守，等候救護員和警察到場。其間有一群白衣人上前謂：「你快啲離開呢度！」又問：「裏面係咩人？」N回應謂：「你哋冇戴口罩，呢度有閉路電視，唔好打人。」白衣人群聞言撤退。

N再等10分鐘後，有救護員到場，但警察仍然未到，傷者未能安心離開。其後N確保傷者能獲警方護送離開後，便離開西鐵站。

法官葉佐文問N為何早前無法報警，仍決定一直等候警方到場。N指自己想法很簡單，「如果警察唔喺度，我想盡我能力保護傷者……如果警察唔到，我諗我會等到第二朝12點，因為我仍然深信警察會到」。

惟N離場後收到朋友來電，指警方到場後又離開，站內可能會再次爆發衝突。N遂折返西鐵站，發現情況變得更惡劣，地上有大量血迹，又見約20名白衣人手持木條狀物件追打站內人士。N目擊兩名黑衫男子被多名白衣人襲擊倒地，又有白衣人試圖襲擊記者，但被其他白衣人勸止。

白衣人施襲遇上黑衫人指罵遂轉移目標 證人與傷者因而脫困

其中一名身穿粉紅色衫的男子被6至8名白衣人圍毆。白衣人不斷用木棍襲擊他的頭部和手。N見狀衝前保護男子的頭部，同遭白衣人以拳頭、腳和藤條襲擊頭部、下巴、腳和手。N憶述白衣人攻擊接近半分鐘，其間不斷重複謂：「以後唔好再入嚟元朗搞事！」

其後有兩名黑衫人指罵挑釁白衣人，白衣人轉移追打兩人，N和受襲男子因此才脫險。N憶述該男子傷勢較他嚴重，手肘位置「突起咗」，疑似骨折。兩人到商場等候警察、消防或救護員到場，受傷男子其後自行離開。N再等候約半小時，有見消防員已到站內，情況亦轉趨平靜，便到附近朋友家中暫避，最後於凌晨約5時駕車回家。

【案件編號：DCCC888/19、DCCC11、DCCC734/20】

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！