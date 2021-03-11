【本報訊】全國人大通過閹割香港選舉制度決定，建制陣營即第一時間發聲明，爭相表態支持，又稱建制陣營不應着眼於政黨政治利益，取得多少議席並非優先考慮。不過有學者相信，隨住同鄉會、紫荊黨、婦聯等親北京組織，也有可能在立會分一杯羹，預計建制陣營競爭更激烈，或要轉戰功能組別和特首選委會，「呢個先會係個主戰場」。

學者：料轉戰選委會

全國人大通過「改革」香港選舉制度決定後，經民聯、工聯會、自由黨等趕着表態支持，建制派立法會議員又發表聲明支持，表明將積極配合，盡快完成相關的工作。民建聯李慧琼更指，個別政黨日後可以取得多少議席，並非優先考慮，強調香港有逼切需要完善選舉制度，走出政治內耗。她又相信，議會一定有不同聲音；新民黨葉劉淑儀亦表示，立法會的直選議席減少，相信競爭將會很激烈，但她認為大家不應着眼於政黨的政治利益，應該從完善制度的角度出發。

中大政治與行政學系副教授馬嶽接受本報查詢時指，日後同鄉會、紫荊黨、婦聯等親北京組織，也有可能在立會分一杯羹，日後無論民主派或建制派政黨，在直選沒有太多出路，即使任何人在直選勝出，也只是「九十分之一」，較以往為「七十分之一」影響力大減，可以預視日後建制派要在立法會建立勢力，一定會在功能組別和特首選委會中搶灘，「呢個先會係個主戰場」。