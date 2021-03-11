【本報訊】全國人大一個決定，令香港數十年民主路一夜倒退至殖民時期。民主黨李永達、中大政治與行政學系高級講師蔡子強由上世紀80、90年代開始，分別參與築起和見證這條本已崎嶇民主路，今天不無欷歔。時事評論員劉銳紹形容，人大「決定」將香港民主進程倒退至1985年，即港英政府公佈《代議政制綠皮書》之前。換言之，港人36年來民主路上龜速前行的腳印，一朝抹殺。

李永達80年代加入政壇，他曾當面向英國前外相賀維示威，不滿英政府在中英談判出賣港人。港督不是港人選出，中共推銷《基本法》的字眼是「港人治港，民主治港」，對剛大學畢業的他很鼓舞，「你想像，香港領袖同立法局可以由普選產生」。

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李永達︰當時睇唔到中共策略性開明

80年代初政治氣氛寬鬆，李多次投身爭普選運動，他其後加入基本法諮詢委員會，六四事件前後，察覺中共所想的民主與港人理解不同，總有一日中共會兌現承諾；又引述已故民主黨創黨成員司徒華形容，民主路注定漫長曲折崎嶇，心想即使不順利，「20，30年夠喇啩」！

轉眼30多年，香港不但沒有普選，且面對國安法、新選舉法，李永達說近年經常反思，「當時太信共產黨，睇唔到佢哋係策略性開明，因為簽署聯合聲明時港人好抗拒共產黨」。回望過去，中共從來無打算給港人民主？他坦言「可能呢個先係真象，中共最真實嘅面目」。

蔡子強由1995年立法局選舉，一直觀察和分析香港選舉，2016年已經是第七屆。人大決定改變遊戲規則，蔡子強坦言沉痛，「一步返去回歸前」，「可能得返黃成智、狄志遠，咁市民仲出唔出嚟投票？」

蔡感嘆，「（北京）唔止剝奪選舉制度，連學術研究都奪走埋」。人大落決定一刻，他與同事討論過往研究的選舉數字和資料，「全部冇用，以前講六四比例，以後仲有意思？」以後多少人還願意投票亦是問號。若2022年還有立法會選舉，仍可叫「選舉」嗎？蔡子強說：「一定唔係我哋理解、民主自由嗰種直接選舉。」硬要說「選舉」，就要在前面加「香港特色」。

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