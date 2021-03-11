【本報訊】全國人大通過涉及修改香港選舉制度後，立法會地區直選可能只餘下20席，更有資格審查委員會篩候選人。民主黨主席羅健熙（圖）指，民主派參政空間一定會收窄，雖然黨內未正式討論日後會否參選，但相信過去考慮參選的人，參選意欲會降低。但亦有一些前民主派人士躍躍欲試，想藉今次機會組黨參選。

狄志遠蠢蠢欲動擬組黨

羅健熙指，雖然決定未有寫明立法會議席如何分配，民主派參政空間一定會收窄，選舉委員會從零議席變成為重要部份，直選議席可能減少，將令民意更加無法在體制內反映，這正是香港過去最大的問題。

對於民主黨日後會否參選，他坦言黨內未正式討論，但相信過去會考慮參選的人，聽到近日消息後，參選意欲會降低，以往民主黨較多提倡不要放棄任何位置，但到今日要思考有關位置還有何作用，即使勝出，民主派在議會或選委會還有多少空間。

早前獲邀出席港澳辦主任夏寶龍的「愛國者治港」座談會、新思維主席狄志遠卻蠢蠢欲動，預告或組新政黨爭議席，他回覆本報查詢時承認，組黨問題仍在醞釀階段，要待新思維集體決定。

至於新黨會吸納甚麼人選，狄形容勢必是「精選」，人選希望屬溫和理性，爭取全面普選，以中下階層利益為主體。他認同今次中央政收窄部份民主派參政空間，但指中央只排除激進人士，認為以往傾向支持激進的「和理非」，部份或因應新局勢「現實啲」支持仍想留在議會的人，又認為民主派即使在「夾縫」中爭取，也不應放棄議會平台。

外界也關注前民協立法會議員馮檢基，以及前民主黨立法會議員兼前新思維成員黃成智，會否在新形勢下再參選。馮檢基暫時未回覆，黃成智則稱已退出政壇，不再參選。