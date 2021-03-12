北京出手閹割香港的選舉制度，大幅增加政協等界別在選委會的比例，更削減立法會直選的議席，有人形容為政制開倒車。團結香港基金今午（12日）舉行交流會，全國政協副主席、團結香港基金主席董建華聲稱，修改選舉制度並非要將任何黨派拒於門外，又指增加立法會議席將「提升」參政議政空間、議會的包容性和代表性。

「人民越來越快樂」 稱港人同認為選舉制度必須改

董建華在開場發言時指，改革開放以來中國「奇蹟」般的發展，國家越來越富強、人民越來越快樂是「鐵一般的事實」，但香港有反中亂港分子，利用選舉制度的漏洞，在議會內外干擾施政，製造社會對立，令香港內耗不斷，形容「香港市民有目共睹，選舉制度確實係唔改唔得」。

他續指，人大通過貫徹「愛國者治港」、「完善」選舉制度的決定，不是針對任何派別，不是要將任何黨派拒諸門外，不是要令議會內意見一律，而是要透過法律和制度確保治港者都誠心誠意愛國愛港，杜絕反中亂港分子進入治港的行列。

稱議席增加 增選舉包容及代表性

有人質疑「完善」選舉制度的最終目的為社絕民主派參選，董建華反駁，指新的選舉制度之下，香港的多元文化、公開透明公平公正的選舉安排依然存在，議席數目增加令參政議政空間得以提升，選舉的包容性及代表性亦會提升，隨着議會的有效運作，大家也會做實事，政通人和。他續說，「愛國者治港」的制度之下，要吸取選民支持就要靠實實在在的成績，不再靠激烈抗爭行為，並指將來政府施政有不足大家亦可以批評。

出席同一論壇的人大常委譚耀宗稱，會努力完成改善選舉制度的任務，會以學習的心態聽取各團結香港基金委員的意見，並帶到人大常委作討論，又強調令香港長治久安是大家共同的目標。

法律難以定義「愛國者」

同場的資深大律師翟紹唐直言「愛國者治港」是天經地義，但在法律上定義愛國者有困難，除非有可信和實際的證據證明該人會對香港不利，否則都難以判定為不愛國，並建議在日後的選舉候選人願意真誠宣誓擁護《基本法》、效忠香港特區，已經「足夠」達到愛國者的要求，他也明言不希望日後香港的選舉變成小圈子。

對於改革方案包括「設立候選人資格審查委員會」，翟紹唐建議由12人至20人組成，由有公信力、社會上德高望重的人參與，如前立法會主席、前特首及前官員等，但他也擔心委員會的決定會帶來法律上的爭議，法庭和法官或會成為事件的得益者或受害者。對於立法會改革，翟認為盡可能不要減少直選的比例，香港市民較易接受。

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