本港武漢肺炎確診再急升，西營盤URSUS Fitness群組至今累計已至少64人染疫。衞生防護中心傳染病處主任張竹君今日於記者會指目前的狀況是相當嚴重爆發，短時間內已有很多個案，當中更牽涉多代傳播，且有個案至少已出現多日傳播，不希望現時是第五波疫情的開端。

Ursus Fitness 健身群組爆發亦禍延金融界，據悉，港島東聯網醫院最少接獲兩名屬於Ursus Fitness 會員的banker，以及一名健身教練確診入院，另外還接收了多名健身中心會員病人；聯網內醫院也接獲最少一名外籍律師確診，亦有確診病人從事會計，不少中環金融人亦在上址操肌健身，金融界昨亦掀起一片小恐慌；滙豐昨日證實一名在總行上班的員工初步確診，據彭博報道，花旗集團、法國巴黎銀行、瑞士信貸集團都有員工中招。

張竹君籲公司負責人合作提供資料

張竹君又表示，由於群組患者眾多，不少都有上班，故此衞生防護中心都希望可以盡快追蹤每一個個案，所以會比較心急，因此希望市民及各方面的單位，尤其是公司負責人在進行個案追蹤時合作，因為中心有需要索取公司座位表、工作名單及聯絡電話，強調根據法例599D，中心有需要時可索取相關資料。

被問到有指一些地方不合作，張竹君未有提到是哪些地方拒絕合作提供衞生防護中心需要的資料。不過張指，健身室方面則相當合作，在中心追蹤個案時，健身室已經很快提供顧客的名單，讓中心很快接觸到患者，同時因為健身室已電郵顧客，故此不少人已進行檢測，並且部份在與中心聯絡後已經證實確診。

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