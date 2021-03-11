【本報訊】古物諮詢委員會昨開會討論早前險被拆卸的主教山配水庫，以及前油麻地配水庫評級，古物古蹟辦事處建議將兩個配水庫評為一級歷史建築，獲古諮會通過，在完成一個月的公眾諮詢後，再確認評級。委員會主席蘇彰德稱，預料下次會議會討論餘下三個具歷史價值的配水庫評級，然後一併向發展局建議，將歷史價值高的配水庫列為法定古蹟，相信將主教山列為法定古蹟只屬「時間問題」。

發展局副秘書長李頌恩稱，水務署正為配水庫進行加固，被拆卸的構件已保留待日後復修之用。發展局正研究長遠保育方案和活化再用，而現時則研究在確保公眾安全下，有限度開放予市民參觀。水務署代表稱，配水庫由昔日工務局工程師Lawrence Gibbs負責，屬圓形建築，水庫1951年曾加建一幅牆身及平台，但無損其原貌，水庫內的通風井和平衡管仍存在。它與區內的嘉頓大廈和石硤尾美荷樓等建築，具組合價值。

原貌保存良好

至於前油麻地配水庫，建於1894年，屬九龍歷史最悠久的配水庫，柱身以紅磚砌成，但內部屬混凝土結構，天花同樣由磚砌成，共有六條柱，屬英國政府在九龍建成最早期供水系統的一部份，它的原貌至今亦保存良好。

會上發言的委員均同意兩個配水庫的評級，有委員認為，兩個配水庫的評級不只值一級，甚至認為大部份均以紅磚砌成的前油麻地配水庫，歷史意義比主教山配水庫更大。另有委員指，因水庫屬密閉空間，他們到場視察時先需考取密閉空間相關牌照，擔心即使保存後，公眾難以進內參觀，或會對建築造成破壞。

委員會通過該評級建議，稍後將諮詢公眾一個月。蘇彰德稱，預料下次會討論山頂配水庫等餘下三個具百年歷史的配水庫評級，期望完成後，如有配水庫值法定古蹟門檻，會一併向政府建議。