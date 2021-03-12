曾追隨行政會議成員湯家驊加入政圈的前民主思路聯席召集人黃梓謙，遭已流亡英國的前眾志主席羅冠聰炮轟是「是投機、跟風、取巧的下流政客」。羅冠聰解釋，黃梓謙近日走上極左路線，替中國聯合國協會代表發言，指「香港人權在《香港國安法》通過後迅速惡化的指控完全沒有根據」、「《香港國安法》不針對和平抗議者和普通居民」，羅斥黃梓謙是投機、跟風、取巧的下流政客。

羅冠聰在社交網站發文指，黃梓謙近日擔任中國聯合國協會代表，在聯合國人權理事會會議發言，指「香港人權在《香港國安法》通過後迅速惡化的指控完全沒有根據」、「《香港國安法》不針對和平抗議者和普通居民」，羅狠批他是「投機、跟風、取巧的下流政客」。羅又批評，黃梓謙為了政途出賣港人，歪曲事實，更替中國塗脂抹粉，可惡至極，請外界認清他的真面目。

反送中後退出民主思路 倡獨立調查委員會

羅指，曾在2016年的立法會選舉與黃交手，「雖是民主思路候選人，但也算是官仔骨骨，立場是貨真假實的中間派，又是牛津大學碩士畢業，當時沒有太大磨擦，也覺得他為人尚可……19年反送中運動後他退出民主思路，曾提議要成立獨立調查委員會……結果，不到兩年，他搖身一變扶上了極左路線。」《蘋果》致電黃，但沒有人接聽。

2019年退出民主思路的黃梓謙，現為基滙資本的公共事務及市場推廣總監，於2016年立法會選舉，曾代表民主思路出選，但只獲1萬票落敗。

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！