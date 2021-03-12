47人因參與民主派初選而被控串謀顛覆國家政權案，國安法指定法官、總裁判官蘇惠德上周經過馬拉松式四日四夜的開庭，拒絕其中31人的保釋申請。其中21人今行使每8天申請保釋覆核的權利，最終11人申請被拒，另外10人則放棄申請。全部被告須繼續還柙，部份被告更放棄每8天再上庭申請保釋覆核的權利。當中袁嘉蔚沒有委聘律師代表，親自陳詞，其間淚灑法庭。岑敖暉則於開庭前呼叫：「倉底夠人，出面要人。」及後又寄語：「越爛嘅牌越要畀心機打。」

經歷上次47人同時應訊、最終耗時四日四夜才完成的提堂程序，法庭終於「從善如流」，明天21名被告的保釋覆核申請將分成三個時段處理，分別是早上9時30分、10時45分，以及中午12時正開始，每個時段審理6至8名被告，同樣由國安法指定法官、總裁判官蘇惠德主理。

法庭回復直播開庭前後庭內聲音

蘇官表示，接獲傳媒提出撤銷報道保釋內容限制的申請，惟基於保護被告利益與維護日後審訊公正性，拒絕相關申請。

另外，法庭今日於休庭期間播放一段全新錄音，表示延伸法庭內的直播系統會於開庭前及休庭期間維持運作，包括影像及聲音。

回顧早前聆訊，主審法庭只限被告及代表律師團隊入內，不設公眾席或記者席，猶如閉門聆訊；惟被告家屬、記者以至市民除了於首日聆訊可透過視像直播系統在延伸法庭觀看及聆聽開庭前後的庭上實況，其後三天聆訊開庭前後均遭「閂咪」，直播畫面再無聲音。新聞官當時表明拒絕開咪，堅稱延伸庭的一貫做法是待裁判官步出法庭後，才會開始直播聲音。

梁國雄：撐住呀，香港人

今早甫開庭，主任裁判官蘇惠德表明今天處理保釋覆核程序，各被告只可就情況改變陳詞，相信首批7名被告可於一個半小時內完成申請。惟一旦超時，或會先行押後，優先處理其餘時段的被告，以免讓他們久等。蘇官又指，將於今日下午5時散庭，若控辯雙方未完成陳詞，將會押後續審。

法庭處理首組申請，7名被告包括區諾軒、吳政亨、袁嘉蔚、梁晃維、岑子杰、毛孟靜及梁國雄。

7名被告入庭時，多人向公眾席揮手。其中區諾軒向公眾席揮手之餘，也舉起拇指，又向旁聽席舉起V字手勢。袁嘉蔚則向親友送上飛吻，獲黃莉莉等親友以手臂做心型手勢致意。岑子杰亦揮手送吻，並與梁國雄做出「OK」手勢，岑又與袁嘉蔚合作用手臂砌出一個大心形。毛孟靜亦向旁聽人士用手指做出心形手勢。

另外，岑子杰帶上書本《監視與懲罰：監獄的誕生》到法院。區諾軒亦拿著一本書。

梁晃維：頂住呀大家

岑子杰及梁國雄覆核申請被拒後，兩人均表明放棄每8天覆核保釋的權利。兩人先行被押入囚室，其間與旁聽親友揮手，梁並說：「撐住呀，香港人！」梁的妻子陳寶瑩以及民陣召集人陳皓桓等人揮手回應。稍後區諾軒亦放棄申請保釋覆核，並表明同時放棄每8天覆核權利。

吳政亨申請保釋覆核被拒，但繼續保留每8天覆核權利。而梁晃維今沒有律師代表，親自陳詞，最終申請被拒絕，惟同樣繼續保留8天覆核權利，離去時向公眾揮手，說：「頂住呀大家！」

至於袁嘉蔚亦沒有委聘律師代表，親自陳詞，其間淚灑法庭，有旁聽記者及公眾見狀亦不禁流淚。蘇官最終拒絕袁的申請，袁保留8日再覆核權利。

辯方大狀手機傳出智能助理聲音：可唔可以用第二個方法講一次？

而毛孟靜庭上看來狀甚憔悴，開庭期間一度伏在犯人欄邊。法庭處理其保釋覆核申請期間，她一直站立，其間一度低頭按捏額頭。毛孟靜代表大狀陳詞期間，其iPhone突然傳來siri聲音謂：「我唔係好明白你意思，可唔可以用第二個方法講一次？」原來大狀將手機放在後褲袋，卻不小心啟動了手機的siri功能。

蘇官及後打斷毛的代表大狀陳詞，將毛的案件押後至12時後繼續。最終毛孟靜的覆核保釋申請被拒，她亦放棄每8天覆核權利。

法庭緊接處理第二批被告，包括馮達浚、黃之鋒、胡志偉、朱凱廸、黃子悅、尹兆堅、吳敏兒及鄒家成。

鄒家成換上一套黑色西裝出庭，與代表律師互相揮手。律師低聲道：「咁有型嘅套西裝。」尹兆堅亦向代表律師雙手合十。黃子鋒、黃子悅、尹兆堅及朱凱廸等多名被告均積極地向旁聽席親友揮手。尹、朱、鄒舉起拇指，黃子悅及黃之鋒則用手指做出心形手勢，胡志偉亦握拳做出加油手勢。

馮達浚：加油呀，香港人

到庭聲援的職工盟總幹事蒙兆達向尹兆堅舉起日本推理小說作家東野圭吾的作品《祈念之樹》。蒙透露，尹希望還柙期間閱讀此書，將會透過懲教署送給尹。

開庭後，馮達浚、黃之鋒、胡志偉、朱凱廸、鄒家成及尹兆堅先後表明放棄申請保釋覆核，亦放棄每8天覆核的權利。馮離開法庭時叫道：「加油呀香港人！」鄒家成離開時則向公眾席合十鞠躬，並說：「加油呀！」

而黃子悅申請保釋覆核被拒後，保留8天覆核權利，步入囚室時向公眾做心心手勢，也向鄒家成比拇指。旁聽席上親友亦向她揮手及做出心心手勢回應。至於吳敏兒則親自陳詞，法庭最終拒絕她的保釋覆核申請。吳保留每8天覆核權利，步入囚室前向旁聽席人士揮手，蒙兆達揮手回應。

法庭及後處理餘下一組被告的申請，包括何桂藍、楊岳橋、林卓廷、岑敖暉、王百羽及余慧明。

岑敖暉：越爛嘅牌越要畀心機打

開庭前，岑敖暉與身處旁聽席上的妻子余思朗互做心心手勢，余亦向岑舉起內地作家趙思樂作品《她們的征途》。岑敖暉又與妻子互送飛吻。而岑更和王百羽合作用手臂做出心心形狀，逗得余思朗大笑。

岑亦和何桂藍有講有笑，二人一度相擁。何桂藍又多次做出心心手勢，並一度將兩手擺在頭頂上扮兔仔。王百羽則向公眾指著身穿的橙色風褸，自言從2015年起便穿著該件風褸至今。林卓廷聞言道：「你冇肥到咩？」

林卓廷搭著身旁岑敖暉的肩膊說：「同倉！」又稱同倉的還有「傑斯」尹耀昇及朱凱廸，而毗鄰監倉則沒有人。林說完連忙補充謂：「呢個唔係complaint嚟㗎，OK？」

岑則說：「倉底夠人，出面要人。」又謂不知為何毗鄰監倉無人，「高佬廷就話串啫」。岑又指懲教人員很照顧他們，「我哋係懲教稱許小隊，同香港警察完全唔同」，庭上公眾聞言皆笑。

余慧明：各位手足頂住呀，香港人加油

岑又謂：「我想講，赤柱（監獄）嘅膳食真係監獄界嘅米芝蓮，真係好食過荔枝角（收押所）！」他又指赤柱監獄的膳食比較多菜，林卓廷聞言謂： 「多菜好呀，啲汁另上，我唔食汁。」此時何桂藍插嘴謂： 「聽聞啲菜霉㗎呀！」岑笑著回應稱： 「綠色㗎！唔好再抹黑懲教啦你哋！」再次惹來旁聽席人士一陣笑聲。何桂藍最後補充：「要多謝石牆花呀！特別鳴謝。」

開庭後，岑敖暉、余慧明及王百羽的覆核保釋申請被拒，亦放棄每8天覆核權利。何桂藍則透過律師表示，放棄今日的覆核申請，但保留8天覆核權利。而林卓廷及楊岳橋均沒有聘請代表律師，自行陳詞，表示會撤回保釋覆核申請，林保留每8天覆核保釋權利，楊則放棄。

岑臨步入囚室前謂：「越爛嘅牌越要畀心機打」。余離開前亦對住咪高峰說：「各位手足頂住呀，香港人加油。」王離開前向咪高峰說：「屋企人我愛你，朋友，等我。」何步入囚室前，則再向旁聽席揮手。

最終11人申請保釋覆核被拒，另外10人則放棄申請。全部被告須繼續還柙，其中12名被告更放棄每8天再上庭申請保釋覆核的權利，下周五不會再上庭就保釋事宜應訊。案件5月31日再訊。

【案件編號：WKCC813/21】

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