URSUS Fitness爆發衍生健身群組，由首宗確診個案計起短短3日，累計已有64人確診，衍生第二代傳播。多名專家指今次健身群組猶如跳舞群組，翻查資料，去年爆發跳舞群組時，由首宗確診個案計起首3日，累計只有32人確診，暫時健身群組爆發速度超越跳舞群組。呼吸系統專科醫生梁子超表示，目前最先病發的健身中心客人約一周前病發，而且健身中心每日人流多，隨時已造成5、6代傳播；確診者會到不同健身中心，已開始有網絡式擴散。最終會否如跳舞群組釀成數百人確診，要視乎追蹤速度及確診者的社交圈是否廣泛。

爆發速度暫超越跳舞群組

去年11月19日衞生防護中心公佈首宗跳舞群組個案，首三日錄得32宗確診個案，涉及14間跳舞場所，當時發現最早病發者是約一周前即11月13日病發。

今次由URSUS Fitness引發的健身群組，首三日已錄得64人確診，涉及13間健身中心，而且更波及多間國際學校及金融機構。目前最早病發早是一名32歲女子（編號11192），居於西營盤英華閣 。群組首宗確診個案是URSUS Fitness的教練，27歲男子，無病徵。

梁子超：短時間再多一間健身中心爆發 要關閉所有健身中心

梁子超表示，健身群組最早病發早於3月6日病發，即約一周前已病發，而健身中心每日人流多，不同時段有人到訪，「教練可能每個鐘頭都轉學生」，單是URSUS已有200多人檢疫，隨已出現5、6代傳播，「唔知幾時爆，幾時傳開去」。群組中約30%人是無病徵，病人可能之前已播毒了一段時間。

他直指今次群組蔓延至其他地方，應加強檢測追蹤，包括有確診者到過的健身中心，不但要關閉，更應強制所有客人要檢測，才能盡快找出潛在確診者。若再有其他健身中心有超過2至3人確診，顯示可能已有爆發，「短時間再多一間健身中心爆發，要關閉所有健身中心」。同樣現時政府強制所有健身中心職員要檢測，若找到兩至三人確診，顯示有網絡式擴散的訊號，也須關閉所有健身中心，情況猶如去年酒吧群組爆發一樣，要盡快關閉所有酒吧。

他又指，最近兩周曾到任何健身中心而有病徵的市民，也應主動做檢測，「今次有病徵嘅人，點解隔成個星期先確診，應該有病徵就一早去做檢測」。政府的檢測必須48小時內有結果。

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