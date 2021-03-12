北京人大11日以2,895票贊成、0票反對、1票棄權，通過改革香港選舉制度的草案。去年香港特區政府以疫情為由押後立法會選舉，但疫情只不過是個幌子，真正原因是民主派在前年區議會選舉取得海嘯式勝利，拿下8成多議席，震動中港，之後更乘勝追擊，劍指立法會選舉，發動「35+」攻勢，誓要取得過半席位（即多於35席），北京對此不能安寢，不惜暫停選舉，爭取時間修訂遊戲規則，截擊民主派。

北京進行所謂「選舉制度『改革』」，是要在兩方面給民主派設限，一是參選資格審查，目的是篩走激進反對派和本土主義份子；二是把民主派壓縮至一個不成氣候的比例，就算他們當中的溫和派能僥倖入閘及選上，也只能少於立法會中的四分之一，再也休想過半。正如北京近日一再強調，這是一場「管治權保衞戰」。

首先，在特首選舉中不但會另成立機構，對候選人進行參選資格審查，民主派若要參選，還要向選舉委員會拿到提名，不能少於188名委員聯合提名，且每個界別參與提名的委員不少於15名。民主派在專業界別拿到提名不是問題，但若要在工商界別，以及尤其是新設的第五界別（也就是北京嫡系組織）拿到提名，那就難於登天，要到每次選舉時，再看當時北京的臉色，以及政治陰晴，會否「皇恩大赦」。另外，選委會人數將增至1,500人，新增的第五界別來自北京的嫡系組織，因此北京手握的票數將會大增。

第二，過往流傳的是，北京因民主派在區議會選舉大勝，會切斷區議會向立法會及選舉委員會輸送議席，又會在立法會直選改用雙議席單票制，以削減民主派能夠取得的議席。但如今看來，那只是小菜兩碟，北京的主菜竟是走回頭路，重新引入在1997年前後用過的選舉委員會，且是「給予選委會選舉較大比例立法會議員」，現時坊間有兩個版本：一是直選、功能組別、選委會各佔30席；二是大減直選議席，變成20、30、40席分配。若然真的直選只留下20席，再加上實行雙議席單票制，民主派可以拿到的直選議席，幾近減半。

這次人大沒談到議席要如何分配，會交給常委會做規劃，而港澳辦副主任張曉明下周才赴香港聽取意見。

《基本法》第68條寫明：「立法會的產生辦法根據香港特別行政區的實際情況和循序漸進的原則而規定，最終達至全部議員由普選產生的目標。」但若然直選真的由35席，可以一下子倒退到20席，那是哪門子的循序漸進達至全部普選產生？實在違反常識，難以服眾。

將來若北京格外開恩，讓部份溫和民主派人士（如民主黨）可以入閘參選，他們也只可能是「澳門式的議會花瓶」；如果索性一刀切，所有民主派都不能入閘的話，民主派再難在議會內發聲、發揮制衡、取得資源，那就一下子由過去30年的「反對黨政治」，倒退到70年代，規模小得多的「壓力團體政治」。

我從國內朋友一直聽到一個說法，那就是北京十分關注香港的「深層次矛盾」，對香港「地產黨」或明或暗的種種抵制，一直不滿，但礙於要跟工商界結盟，才能在選出特首的選舉委員會以及立法會中，兩者都保持過半，確保管治權，因此只能一直按兵不動。

但在立法會引入大比例的選舉委員會議席後，不單民主派的議席會被「稀釋」，就連工商界的議席也會被「稀釋」；不單民主派的制衡會消失，就連工商界的結盟價值和否決權也會消失。在有了選舉委員會議席這批「投票部隊」後，北京就可以在土地、房屋、稅制三個問題上，放手推出辣招，不怕損及工商界的既得利益，硬闖「深層次矛盾」。

以往，在特首選舉上，為了要過半，北京曾跟工商界作過些妥協，接受過一些折衷人選，但未來工商界再難望重彈此調，工商界左右大局、討價還價的能力將大減。

若然立法會直選議席比例真的大減，那麼建制直選黨的價值亦大減，紅色菁英將轉而覬覦選委會議席，講忠誠多於講選舉實力，以換取北京青睞。民建聯、工聯會等多年來辛苦建立的龐大和成熟選舉機器，價值亦將大打折扣。

再者，不同於過往在比例代表制下，建制派會在選區內派出多張名單，再各師各法，各自力爭足夠選票，輸贏始終多少都要靠自己，始終藍絲選民在不同建制派候選人中可以揀；但將來在雙議席單票制下，建制派在每個選區只能贏出1席，因此也只會派出1名候選人，究竟該派出哪個候選人，必定不會像民主派般搞「初選」，恐怕也是由西環（中聯辦）「協調」和決定。

在如今民主派vs.建制派得票六四比下，每個選區，建制派極難輸掉這1席，也極難贏多過1席，因此只要得到西環「欽點」，幾乎已經可以篤定當選，選舉將缺乏競爭性，對建制直選黨的倚賴亦大減。

總的來說，在新的選舉制度下，除了民主派之外，無論是工商界，抑或是建制直選黨，都同樣會成為輸家，往後價值大減。贏家只有一個，那就是中央，從此牢牢掌握香港管治的主導權。

（台灣《蘋果日報》蘋論陣線供稿）

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