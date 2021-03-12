有些事比經濟金融更緊急，今次破例談談接種疫苗。打不打呢？係政府都勸打的，尤其額外利益輸送幾十億元買國貨的政府，以急急清貨再輸送。到底打了有無用呢？

迄今（截至3月10日）全球接種率最高六地依次為以色列、阿聯酋、英、美、智利和歐盟，以每百人計，已接種的劑數分別為104、64、35、28、27和10，再數下去的巴、俄已6以下，太低，不考慮了。圖一為這六地由去年底起的接種率，其實僅首五國較積極。

記住這六條線的走勢再看圖二──此乃同樣這六地於同期內的每日新增武肺個案，以每日每百萬人計，相同顏色對應相同國家。兩者有何觀察到的關係呢？以下點列。

一、以色列在約半人口接種後，每日新增個案見頂回落。不過，其每日個案本已很高，為六地之最，即使有無疫苗都好，初期回落時跌得快過其他國家亦不代表甚麼。

二、儘管以色列接種率仍直線上升，但自2月下旬起每日個案沒再趨跌，而只橫行。

三、儘管以色列接種率為六地之最，但其最近的每日個案亦為六地之最，即最惡劣。

四、英、美個案自年初起已由高位大跌，但當時才剛開始打，現接種率仍未到四成。

五、阿聯酋、智利和歐盟的接種率升至今，每日個案仍沒趨跌；阿聯酋已六成接種。

六、跨地比較，阿聯酋、美國、智利和歐盟接種率升速各異，迄今高的六成低的一成，但自2月初起至今，四地每日的個案分別不大，很自然地，其橫行趨勢也相若。

七、疫苗接種率跟疫情未見關係，即使接種率的升速跟疫情回落速度，也未見關係。

上有七點觀察，下亦有七個疑團一直未解，點列如下：

一、一般對付流行病的疫苗研發也以年計，由三幾年至十年八載不等。緣何對於武肺這專家初期還不知是甚麼東東的離奇怪病，大半年就有疫苗呢？疫苗公司是賺錢的，當然說很有用；政府也急於求成，自然藥石亂投。但從上述數據所見，怎樣有用?

二、目前最勁的疫苗聲稱95%有效，但打全球第一針前的12月12日時感染率1.0%，打疫苗剛一季後的感染率稍升至1.5%，即仍有98.5%人在爆疫以來的五季無事。莫講科興的51%有效，縱98%有效，又怎勝過98.5%未打疫苗時的無感染人口？

三、目前全球約200個國家當中，感染率高於5%的僅16個或8%，頭四位為盧森堡和三個山旮旯小國，人口幾千到幾萬，故除出來的感染率高。之後12個高感染國，包括美國，迄今感染率僅5、6%，即94、95%仍無事。這樣，疫苗有幾大幫助？

四、爆疫五季至今，本港感染率僅0.15%，即使疫苗99%有效又有何科學理據去打？

五、本港由2月26日開始打疫苗到行文時3月10日，確診死亡5人，接種後死3人。港府強調無直接科學證據證明3人死於打疫苗。不過，很多死亡個案皆七老八十、長期病患，同樣難有直接科學證據證明其死於武肺。正如有指本港每日死百幾人，疫苗未必關事，那麼標籤為武肺死的又真關事嗎？可見港府之說顯然雙重標準。

六、兩週來的8名死者，死因或跟武肺無關或無直接關係，果如是者，當然可以不理。但若果都有關呢？請別學港府般雙重標準，3:5這打vs不打的風險，應怎秤呢？

七、說穿了疫苗就是將病毒打進體內，儘管多麼微量，到底老人家能承受幾重劑量？

科興貴其他疫苗幾百元，幾十億元利益公然送中，中共和港官當然勸市民踴躍打。然而命是自己的，打死了後港府定不認賬，不然貨尾怎清、怎再利益送中？不認賬後，保險也不會賠的。當然，最可能的結果是打後無事，但亦不見得有何幫助。如此一來，代價是費時和車錢，回報是買心安。若信統計數據的話，做與不做的取捨其實不難。

早在18世紀末已發明了疫苗。如果疫苗研發追得上細菌病毒的出現和變種的話，緣何這兩個幾世紀仍久不久有全球大流行？上述一切，政府和疫苗公司答你不到的。

作者：羅家聰

mewe.com/join/lawkachung、facebook.com/kachung.law.988、lawkachung@gmail.com

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！