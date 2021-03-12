香港第四波疫情放緩，冠域商業及經濟研究中心主任關焯照以衞生署本地感染個案（不包括輸入個案）數據編制疫情指數，繼續分析第四波疫情走勢。按其編制的疫情指數，每一波疫情總確診人數會出現一個S形走勢；而「接觸點」早前已出現，即代表每天平均確診宗數增幅已見頂。

衞生署今日（12日）公佈新增60宗確診個案，當中6宗為輸入個案，其餘54宗屬本地個案，至於源頭不明個案則有5宗，而初步確診個案大約20多宗。根據S形曲線的走勢來看，轉勢點和接觸㸃分別維持於去年12月10日和今年1月8日。

由於西營盤URSUS Fitness爆發群組感染，今日的本地個案急增至54宗，較昨日的19宗多35宗。猶幸，初步確診個案只有20多宗，顯示政府的追蹤和圍堵措施已將這次群組感染的主要源頭盡快找出來。如果將過去兩日URSUS Fitness的累計確診數字從本地個案中剔除，大家會發現感染病例宗數急跌，由原先的73宗下降至9宗。此外，在20多宗的初步確診個案中，有10多宗是與群組爆發有關連的，這表示「實際確診」個案可能只是單位數字。

今次西營盤健身中心大爆發令不少市民擔心，這可能是幾個月前的跳舞群組爆發疫情的翻版，但從最近政府將 K11 Musea「名潮食館」的群組疫情迅速控制下來，反映現時的追蹤感染人士的措施已是相當有效，所以大家也不應該過早下結論，認為這次爆發是第五波的開始。

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