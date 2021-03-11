【北京開鍘】

【本報訊】北京以「完善」為名「完結」香港民主進程，由全國人大以一部曲方式，昨正式通過閹割香港選舉制度決定，為立法會、特首選舉設下重重參選關卡，更在立會重設選委會界別，令直選議席比例隨時降至史上最低僅22%，特首選委會新增由政協與愛國社團組成的界別，還增設「候選人資格審查委員會」，所有選委會、立法會及特首候選人資格均要審查，全面封殺民主派參選機會。特首林鄭月娥昨否認民主倒退，但時事評論員指，修改後選舉方法令民主進程一下子大倒退至殖民地時代，反映北京根本沒有意識要達致真正的雙普選。

第十三屆全國人大第四次會議昨午在北京閉幕，同時表決10項草案，包括《有關完善香港選舉制度的決定草案》，最終以2,895票贊成、零票反對、一票棄權通過，全場隨即響起長逾15秒熱烈掌聲。總理李克強在記者會被問到有關人大決定，他只重申有關決定是要堅持和完善「一國兩制」、始終堅持「愛國者治港」，確保「一國兩制」行穩致遠。

通過的《決定》共有九條，包括規定特首選委會議席由現時1,200人增至1,500人，選委會並會改組，新增第五個界別，由港區人大、全國政協及全國性團體香港成員的代表組成，參選特首須獲得的選委提名由過去150名增加至188名，且須在五個界別中各獲不少於15名選委提名。

立法會議席由現時70席增至90席，劃分為選委會、功能團體及分區直選三個組別，但未有公佈議席比例。建制派日前放風指選委會、功能組別及直選議席分佈或為40、30、20，若然屬實，直選議席比例將跌至僅22%，為香港立法機關直選史上最低比例，較1991年立法局首次有直選時的三成更低。

林鄭：解決立法會泛政治化

《決定》又規定新設香港特別行政區候選人資格審查委員會，負責審查並確認選委會、特首及立法會議員候選人參選資格。全國人大已授權人大常委會就此修改《基本法》附件一及附件二。

港澳辦及中聯辦隨即發聲明支持，指完善香港選舉制度勢在必行，會堅決擁護全國人大決定，之後建制派及六大紀律部隊分別出稿表示全力支持《決定》；林鄭月娥亦在全國人大通過《決定》後，即出稿表示歡迎及堅定支持人大決定。她接受內地傳媒鳳凰網訪問時更透露，今年兩場選舉的舉行時間或對調，先舉行選委會選舉，再舉行立法會換屆選舉，新一屆立會更將產生選委會新組別。

林鄭昨傍晚會見傳媒時強調，有關修訂相信可堵塞漏洞，解決立法會泛政治化等問題。對於修改選舉制度是民主制度的倒退，她明言不認同，稱香港的實際情況令她焦慮，中央忍無可忍，修例並非踢走民主派，強調未來一年會完成相關的本地立法。

對於設立資格審查委員會，林鄭辯稱過去有人質疑不應把審核候選人資格放在選舉主任身上，力撐安排是一石二鳥，又不同意委員會以「主觀隨意」評核參選人資格，強調是根據法例審查。

有記者問及修改選舉制度是否為她連任度身訂做，林鄭再拒回應連任問題，只稱「並唔係我一個人可以指點江山」，並揚言外國今次又會指控香港民主倒退，強調雖然家人會受制裁影響，但願意「捨小家為大家」。

民主黨主席羅健熙認為，北京修改本港選舉制度，只會令香港民主大退步，港府不願意解決議會欠缺代表性的問題，只會失去更多民意支持，在民怨日積月累之下終有一日會爆發。

時事評論員劉銳紹指，北京破壞港英政府建立的代議政制發展，根本沒有意識要達致真正的雙普選，修改後新制度下的選舉方法將香港民主進程一下子大倒退至1985年、即港英政府公佈《代議政制綠皮書》之前。

他分析，北京無論如何擴大立法會議席、選委會委員，都無法增加其認受性，質疑北京增加議席是因應新、舊建制政黨「餅仔唔夠分」，既不能捨棄舊有建制派，同時欲吸納新一批人才管治香港，故擴大議席吸納新血，此舉將引起建制派間激烈內鬥，料令政治角力關係更趨向複雜。