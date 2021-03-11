【本報訊】近日接連發生行山意外，一名62歲男子昨登上荃灣禾秧山石天門，爬上大石後突然失足向後翻，從兩米高石上墮下，後腦着地昏迷，飛行服務隊直升機出動將他吊起送院救治，現時情況危殆。

意外現場位於屬大帽山南支脈禾秧山上的著名景點石天門。事發昨中午12時45分，62歲姓鍾男子偕三名友人到禾秧山行山，途至石天門時，鍾攀上石上突失足向後翻，以四腳朝天姿勢從兩米高大石墮落地下石堆，登時頭破血流昏迷不醒，頭部重創，友人見狀大驚報警。

直升機吊起送院

未幾大批消防及救護人員趕抵菠蘿壩集合，再徒步前往石天門拯救，其後飛行服務隊亦奉召出動協助拯救。據了解，意外後鍾腿部被夾在石縫間無法拔出，拯救人員花近半小時才將他救出脫困，隨即由直升機送往東區醫院。據知鍾送院時神志迷糊，入院時頭部包紮，面部腫脹，右眼眶瘀黑，由於頭部受重創，院方隨即安排進行手術搶救，現時情況危殆。

本港近日接連發生多宗嚴重行山意外，政府飛行服務隊亦疲於奔命，單是昨日已處理四宗行山意外，當中包括飛鵝山自殺崖有男子倒斃山邊，另外兩宗包括行山意外及有駕越野單車人士在大帽山甲龍「炒車」受傷。

昨日發生意外的石天門位於荃灣禾秧山，禾秧山是大帽山東南面的伸延山脈，山頂佈滿大小不一的奇形怪石，其中以石天門最著名，石天門屬岩壁，其中一幅巨石縫隙高數米，石壁有紅漆「石天門」三字，但縫隙僅能容一人側身通過，通過者能前往壁後山上，不少行山人士到此都愛挑戰窄縫。資深攀登教練梁念豪指該段路線易行，但「越容易行越危險」，過去確有人會爬上石天門石頂拍照，甚至擺下瑜伽姿勢等動作，他提醒市民注重安全，以免樂極生悲。