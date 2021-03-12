前年12月有示威者在旺角茶木餐廳發起抵制行動並高叫口號，其間有無業漢被指叫囂導致兩名女顧客受驚哭泣，被控遊蕩致他人擔心罪。案件早前審結，裁判官劉淑嫻今裁決指，不接納警員指被告曾叫囂的說法，而且涉案兩名女顧客均沒出庭作供，無法判斷她們是否因擔心自身安全而哭泣，亦無法確定她們用紙巾掩面是出於擔心還是不想被傳媒拍攝，最終裁定被告脫罪。

被告楊景明（29歲）被控於前年12月26日在旺角朗豪坊4樓的茶木內遊蕩，導致他人合理地擔心。控方案情指，被告當晚在茶木徘徊及叫喊口號，令兩名女顧客擔心自身安全及利益，並且哭泣及以紙巾拭淚。

劉官裁決指，控方主要依賴便衣警員賴展源的證供。賴供稱當晚看到茶木內外均有示威者及記者聚集，其間有人大叫「啲嘢咁貴㗎」及「會唔會食死人」。他從聲音來源以及被告上身向前傾的動作，辨識出叫囂者正是被告。惟賴同意，聽到叫囂聲音才看見被告上身前傾，故無法判斷被告因叫囂而有所動作、抑或只是與其同桌女子交談。

劉官指賴的證供清晰，沒有動搖，接納他是誠實可靠證人。惟劉官不接納賴所指，因看到被告上身前傾而推斷他是叫囂者，認為兩個動作之間相隔數秒，案發片段亦只見到被告背面，看不到正面，而且賴並沒有看到被告叫囂。

劉官又指，涉案兩名女顧客沒出庭作供，無法判斷她們是否因擔心自身安全而哭泣；而她們原本坐在門口附近，若果感到擔心，理應離開餐廳，而非僅換座位。此外，兩女原本座位面向商場通道，前方有大量傳媒拍攝，無法確定她們用紙巾掩面是出於擔心、抑或是不想被傳媒拍攝容貌。由於可能性有多個推論，控方未能舉證至毫無合理疑點，故裁定被告脫罪。

【案件編號：WKCC1836/20】

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