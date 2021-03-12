深受港人愛戴的出前一丁即食麵，生產商日清食品捲入合約糾紛。一直在本港分銷出前一丁的公司，早前入稟控告日清食品無理終止合作關係，認為以雙方多年合作關係，日清食品理應給予最少3年通知期，故要求日清賠償3年利潤及儲貨費等合共逾4,400萬元。案件經審訊後，高等法院今頒下判詞，指分銷商未能證明與日清之間有口頭協議，更不存在所謂隱含條款，故裁定分銷商敗訴，兼輸訟費。

原告榮興（1956）有限公司，被告日清食品有限公司。原告在訴訟中指，與日清已有長達48年的合作關係。雙方雖無訂明書面合約，惟早於1968年已有口頭合約關係。原告多年來一直負責出前一丁的營銷工作，包括與零售商交涉和分貨。

惟被告一方反稱在香港只與三菱商事會社有分銷合約，原告只屬供應鏈的最基礎，否認與原告之間存在口頭協議，遑論有所謂的隱含條款，給予2.5個月的通知期已屬合理。

法官認為，原告未能提供雙方當年由代表訂立的口頭協議，事件亦沒有見證人。至於指稱的協議隱含內容更是含糊不清。判詞指，日清作為具豐富經驗的經營者，高度重視與第三方的清晰文件紀錄，正如與三菱商事之間的合約，但與原告之間卻沒有相關文件。

至於日清給予的2.5個月通知期，原告亦未能證明違反協議或條款，更無提供合理理由指出為何通知期不能少於3年，故此裁定原告敗訴。

【案件編號：HCA1988/17】

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