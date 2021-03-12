運輸及房屋局和警務處計劃耗資3.52億元，建立全新的電子交通執法系統，提升警方交通執法準確性及效率，預計有關網站可於2023年第一季推出，而系統則於2024年1月全面投入服務。

每年平均6,700張「牛肉乾」因人為錯誤須撤回

司機不時收到俗稱「牛肉乾」的交通告票，但若遇到警員填錯、漏填告票資料，或可逃過一劫；根據當局資料，每年平均約有6,700張違泊告票，因人為錯誤而須撤回。運房局和警務處向立法會提交的文件指，現時交通執法需由前線執法人員以人手操作及紙本紀錄，其後後勤文職人員再將相關資料輸入電腦， 流程耗時，且牽涉相當人力資源。

警方於在2017年至2020年期間，平均每年發出大約170萬張紙本違例泊車告票，當中約有6,700張因人為錯誤而須撤回。

去年共發出約270萬張「牛肉乾」

警方自2020年3月中旬起，展開針對違例泊車的「電子定額罰款通知書先導計劃」，前線警員可用手提裝置，直接掃描貼於行車證上的二維碼，減少手寫人為錯誤。

因發出電子告票的流程較省時，去年全年發出的違例泊車告票約有270萬張，較2018年上升33%，因人為錯誤而須撤回的電子違泊告票僅約800張，佔整體數字約0.08%，遠低於紙本告票的平均約0.39%。

因應先導計劃成效，當局計劃建立全新電子交通執法系統，將現有人手操作的交通執法流程數碼化，並以電子方式處理和發送所有交通告票及傳票申請表；並設電子交通執法專屬網站，讓市民查閱電子告票和瀏覽相關違例照片或影片。

當局估計，新系統所需的非經常開支達3.52億元，將在本立法年度向立法會財務委員會申請撥款。政府預計於2022年3月完成招標程序，網站於2023年第一季推出首階段服務，系統則於2024年1月全面投入服務。

另外，警方將於下周二（16日）擴展電子定額罰款通知書先導計劃，由現時僅發出違例泊車告票，擴至發出違例行車告票。

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！