前年10月反送中抗爭浪潮期間，警方聲稱據線報截獲一輛的士，在車尾箱搜出打火機及約40支汽油彈，思疑汽油彈是供應給示威者使用。涉案的士司機被控串謀縱火等罪，今在區域法院出庭自辯指，當日按熟客要求前往大埔教育大學接載乘客，其間一名不認識的人現身，稱有一箱醫療用品需運送，惟搬貨上車後卻拒絕登車。當的士駛離教大一兩分鐘後，忽遇蒙面警員截查，並將他鎖上手銬、帶往草叢，視線離開的士近45分鐘。事後有警員帶他返回的士，聲稱在車尾搜出汽油彈。

案件今日續審，現年32歲的被告曾偉龍面對一項串謀縱火及一項交替的管有物品意圖摧毀財產罪，控罪指他於前年10月17⽇至20⽇與身份不詳的⼈串謀⽤⽕摧毀財產，並在20⽇在大埔露輝路與汀角路交界管有40枚汽油彈、3瓶汽油及2個點⽕器。法官今早裁定案件表面證供成立，被告選擇作供。

稱在高級職員宿舍取得涉案紙箱

被告自辯稱，涉案的接載由熟客「落柯打」，之前曾接載過該熟客數次。首次接載時，熟客與同行人士身穿「EMS」字樣反光衣，後知眾人是參與義務急救的學生。熟客在首次接載後，記下被告的電話號碼，雙方因而再有交易。

案發前一晚至案發當日凌晨1時許，熟客聯絡被告到香港教育大學接載。由於被告當日打算放狗，故車上攜同兩隻大狗。被告起初以為上客處是學生宿舍，查閱地圖才知是高級職員宿舍。他到達2樓，見門戶虛掩，敲門入內問是否電召的士。一名他不認識的戴口罩人士問他是否司機，隨即叫被告協助搬運一箱貨物上車。

被告指貨物以紙箱包裝及膠紙密封，聞不到有氣味，兩個人搬動也會覺得重，估計重約40磅。由於搬貨時箱內發出類似玻璃瓶互相撞擊的「kong kong聲」，被告遂詢問對方內有甚麼東西，對方答是醫療用品，「洗眼水盛呀咁」。

遇蒙面警截查帶到草叢至少半小時 始獲告知車內搜出汽油彈

被告續指，教育大學算是知名地方，亦有保安員和閉路電視，他亦一直與熟客透過電話溝通，沒懷疑過箱內載有非法物品。由於熟客屬急救員身份，被告以為箱內只是生理鹽水或消毒藥水之類物品。搬貨後，口罩男子看見車內有狗，聲稱感到害怕，沒有上車，只着被告留意打電話召的士的人。

被告照常起錶開車，駛了一兩分鐘、由小路轉到案發現場時，突遭對面行車線一輛私家車上的蒙面警員截停。蒙面警拉被告下車，帶往十米外的草叢，替被告鎖上手銬，又叫他踎低並低頭望地，其間被告看不見的士情況。

約莫半小時至45分鐘後，一名卓姓警員帶被告到的士車尾，聲稱搜出40支汽油彈，其中3支是膠樽型，另有幾支有布。被告稱當時距離所謂的汽油彈約3呎，但仍聞不到氣味。

「唔會為幾百蚊冒呢個風險」

被告其後被帶上警方私家車，車上所有警員均蒙面，卓姓警員以閒談形式問他的士及汽油彈的來源以至是否偷車等，被告解釋自己租車駕駛的士以及接到熟客「落柯打」。

控方盤問時，被告稱與熟客的所有通訊皆透過電話，沒有App（流動應用程式）上的紀錄。他又稱，正常情況下不會細問乘客攜帶的行李是甚麼，因涉乘客私隱，他亦無權拆開乘客財物查看；但若他知悉行李是危險品或非法物品，一定會拒載，「唔會為幾百蚊（車資）冒呢個風險。未必汽油彈啦，可能（輕微罪行）罰錢，都唔抵」。聆訊繼續。

【案件編號：DCCC144/20】

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