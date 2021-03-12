北京日前通過閹割香港選舉，民主黨前立法議員李永達批評，這是直接將本港民主進程倒退至殖民地時期，往後新設的資格審查委員會，或只提供模糊理由DQ候選人，民主派參政空間及其影響力不復從前。中大政治與行政學系副教授馬嶽相信，民主派支持者難以在新制度下挑選心儀候選人，未來的立法會選舉氣氛會變得冷淡。

李永達今早在電台節目上質疑，資格審查委員會或不再如以往選舉主任般提供「幾版紙」理據，然後才取消候選人資格，而是以不相信該名候選人是真誠愛國等模糊理由便DQ，加上候選人未必可對委員會的決定提出司法覆核，形容做法將大大減低透明度。

《基本法》附件一列明，選舉行政長官要有區域性組織代表，惟是次人大通過的決定未有提及117席區議會議席。李批評北京有關做法是輸打贏要，將民主派剔出體制內。被問到會否影響民主派參選特首時，他認為影響不大，因為他相信民主派中人不會有興趣參選特首，加入選委會的目的是期望透過機制選出一個較好的建制派，因此有關改動對溫和建制派、走中立路線的人士影響會較大。

馬嶽料未來選舉氣氛冷淡

另一名民主黨前立法會議員李華明則在另一電台節目上表示，相信中央仍希望有非建制派人士參選立法會，令議會內是「混一色」而非「清一色」。不過他認為目前形勢下，民主黨人難在議會內有所表現，建議黨內現階段不派人參選。李華明也反問北京，與其改變選舉制度，不如問市民為何要選出激進派，甚至支持「港獨」的議員。

中大政治與行政學系副教授馬嶽質疑，在新制度下，有哪些非建制派人士有意參選，而又可提出不違反《國安法》兼且可以入閘的政治主張，認為民主派支持者在未能挑選出心儀候選人之下，將缺乏投票意慾，令未來的立法會選舉氣氛冷淡，導致整體投票率偏低。

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