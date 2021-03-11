新冠病毒疫情已持續一年多，市民都期盼疫情早日完結。近期全球各地陸續開始為公眾接種新冠病毒疫苗，本港的接種計劃亦已在上月底展開，算是為戰勝疫情帶來曙光。另一方面，新冠疫苗面世不久，公眾難免對疫苗效用及安全有所關注，尤其是海外及本港都錄得一些接種新冠疫苗後出現嚴重疾病或死亡的報告，雖然仍未有證據顯示與疫苗有直接關係，但市民感到擔憂也屬人之常情，因此更應多了解疫苗資訊。

本港目前供應的兩種新冠疫苗，分別是德國生產的信使核糖核酸（mRNA）疫苗「復必泰」，及內地生產的滅活疫苗「克爾來福」。兩種疫苗都已完成第三期臨床測試，預防新冠病毒感染的整體有效率，都達到世界衞生組織的門檻，本港政府的顧問專家詳細審視兩款疫苗的有效性及安全性數據後，也推薦於本港使用。

有人擔心新冠疫苗的研發時間較短，看似不「穩陣」，但其實兩種疫苗採用的技術都頗為成熟，其中滅活疫苗的應用已有上百年歷史，諸如小兒麻痹症疫苗、季節性流感疫苗都有採用。至於mRNA疫苗屬較新型疫苗，但也經過科學界十數年的反覆研究，基本上已十分可靠。

大家最關心是甚麼人適合打疫苗呢？據目前資料，「復必泰」可用於16歲以上人士，第一針和第二針需相隔21日；「克爾來福」可用於18歲以上人士，兩針之間相距28日。一般而言，接種新冠疫苗與其他疫苗一樣，都有機會出現一些較常見但相對輕微的副作用，例如針口痛及腫脹、疲倦、頭痛、肌肉痛、寒顫等。嚴重的過敏反應較為罕見，且大部份會在接種後不久出現，因此市民接種新冠疫苗後，都需接受15至30分鐘觀察。

兩種疫苗都有一些不宜接種的「禁忌症」，例如對疫苗成份有過敏史人士，其中「克爾來福」列明不應用於發生過疫苗嚴重過敏反應人士、患未受控嚴重慢性疾病的人士、正懷孕或哺乳的婦女等。

就本港而言，60歲以上長者屬於政府指定的優先接種組別，因為長者一旦感染新冠病毒，可引發很嚴重的病情。同時，不少長者都有高血壓、糖尿病、心血管疾病、呼吸系統疾病等慢性疾病，但又未必清晰掌握自己病情是否穩定。因此，如市民不確定自己的身體狀況是否適合打疫苗，最好還是先諮詢家庭醫生或專業醫護的意見。

蔡曉陽 中大醫務中心全康診所顧問醫生