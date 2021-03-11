【本報訊】全國人大會議正式閹割香港選舉，昨通過《決定草案》，然後授權人大常委會修改《基本法》附件一及二，港澳辦副主任張曉明今日會見記者介紹有關決定。有親建制派報章昨報道，張曉明等中央官員將於下周來港，「為人大決定解說，聽取香港各界意見」，又稱人大常委會將於下月中旬正式就選舉具體方案拍板。

人大常委定立會議席分配

人大常委會過去每次就釋法或頒佈決定後都會派中央官員來港頒佈「聖旨」，邀請各界代表出席「聽旨」，今次也不例外。《星島日報》昨報道港澳辦副主任張曉明、宋哲與黃柳權等中央官員，在全國人大會議通過有關完善香港選舉制度的決定草案後，將於下周來港聽取各界人士意見。報道又引述港區人大代表田北辰估計，人大通過的決定會講明立法會將來議席及選委會數目，立法會界別及議席如何分配、提名門檻新要求等細節相信將由人大常委會處理。

國務院新聞辦公佈，港澳辦常務副主任張曉明、副主任鄧中華及全國人大法工委副主任張勇，今晨會出席新聞發佈會介紹全國人大關於完善香港選舉制度決定。

全國人大公佈的決定中，只提及立法會將增至90席，特首選委會人數將增至1,500人，立會將由地區直選、功能組別、特首選委會三大板塊組成等，具體細節由人大常委決定。