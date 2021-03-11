【本報訊】廣播處長李百全上任後盡顯閹臣風範，頻頻發作，繼《香港故事》集數被腰斬後，原定昨晚8時播出、由民建聯創黨主席曾鈺成主持的《議事論事》突然被抽起，連傳統保皇黨人的言論也容不下。今集節目的嘉賓包括前立法會議員李華明及民主黨前主席劉慧卿，討論人大修改香港選舉制度。

逢周四晚上8時播出的《議事論事》最新一集昨晚突然被抽起，今集節目探討人大修改選舉制度對本港政局帶來的影響，由立法會前主席兼民建聯創黨主席曾鈺成和港台記者陳月慧主持，訪問立法會前議員李華明及國際政治學者袁彌昌。節目亦訪問了民主黨前主席劉慧卿。原有時段以重播《卓越教室》頂替，內容是近年獲行政長官卓越教學獎或嘉許狀的老師訪問。《議事論事》網頁上的相關節目預告亦已被刪走。

批評人大改港選舉或成死因

劉慧卿表示，同樣的內容早前也曾在港台電台節目《千禧年代》，及英文節目《Backchat》談論，她在《議事論事》訪問內批評了人大的做法「唔掂」，令本港選舉制度失去尊嚴和獨立性，「我話如果咁樣搞係冇一國兩制，香港人亦冇咗民意代表，呢個制度唔得㗎喎」。

她形容抽起節目很離譜和令人火滾，「有乜理由咁時事嘅嘢（抽起），我都真係啞晒。咁搞法真係好慘，香港電台咁點做新聞？個台咁樣會聲名狼藉㗎啦」。她表示，今早將出席港台錄影英文節目《The Pulse》，同場將有全國政協前常委劉漢銓，暫未收到通知會取消，「可能錄完又取消（播映）」。

李華明：仲有乜言論自由

李華明則表示意外，他在節目中批評人大今次修改本港選舉制度大倒退，「選委會（議席）……係要取消嘅選舉方法，𠵱家大量返嚟仲要增加咁多，咁梗係倒退啦，𠵱家呢個完善選舉方法，我就叫佢做全面控制選舉方法囉」。

對於其言論會否成為節目「死因」，他表示不會揣測，但若港台因他批評人大的言論而抽起節目，實在是無言以對，「如果連我批評吓選舉制度都唔得嘅話，香港仲有乜嘢言論自由呢？」

中大政治與行政學系副教授馬嶽亦有接受本集節目的訪問，他指不知道港台抽起節目原因，認為《議事論事》是圍繞立法會主題的時事節目，正常會有不同意見，包括批評政府的聲音，港台隨意抽起節目，「作為public broadcaster，唔係好負責任」。

曾鈺成則透過助理回覆，就事件沒有回應。港台表示，不評論個別個案，重申廣播處長和港台高層會檢視具爭議性的節目，切實履行編輯責任，保障節目符合約章及守則。