元朗721白衣人暴動案今在區域法院續審，當晚到場替市民治療、並替當晚呼吸與脈搏一度停頓的被告「飛天南」吳偉南急救的消防處救護員M第二天出庭作供。吳偉南今透過辯方大狀，在庭上感謝M當晚為他進行心肺復蘇。

吳的大狀於盤問時問M，吳失去知覺後，眼神和手部沒有舉動，M稱沒留意。大狀續指，吳即使恢復脈搏，亦未有即時蘇醒，至上救護車一刻都無法與現場其他人交談，M同意。

控方覆問時展示片段截圖，問M是否確認圖中男子頭髮後方豎起的部份，就是他所指的「辮子」。M指圖片所見與記憶相似。

M亦在覆問下重申，他並非靠辮子認出第五被告鄧懷琛，而是靠觀察「臉部組成的部份」，包括眼、耳、鼻及臉形等特徵。M亦補充指，他與鄧理論時相距不足一隻手臂，現場光線亦正常。

6名受審被告依序為運輸公司東主王志榮（55歲）、工程公司東主黃英傑（48歲）、西鐵燒烤樂園東主鄧懷琛（60歲）、「飛天南」吳偉南（57歲）、八鄉鄉事委員會居民代表兼橫台山河瀝背村村長鄧英斌（61歲），以及維修技工蔡立基（40歲）。

王志榮、黃英傑、鄧英斌、蔡立基四人被控於7月21日在元朗站參與暴動及蓄意傷人。鄧懷琛與吳偉南二人則被控於7月22日在朗和路及元朗站一帶暴動及串謀蓄意傷人。鄧懷琛另被控於7月22日在形點一期商場及元朗站一帶暴動及蓄意傷人。

而「懵良」林觀良（48歲）及「肥林」林啟明（43歲）則已承認暴動罪，控方不會繼續檢控兩人餘下的蓄意傷人罪，控罪留在法庭存檔。兩人繼續還柙候判。

【案件編號：DCCC888/19、DCCC11、DCCC734/20】

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