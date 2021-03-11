中共十三屆人大四次會議昨日通過《關於完善香港特別行政區選舉制度的決定》（《決定》）後，特首林鄭月娥隨即發表聲明，表示堅定支持和由衷感謝。不難想像，親共政客、政團、媒體將颳起一股擁護和感謝風，罔顧這個《決定》是如何強姦香港民意，完全摧毀香港的民主選舉。這將讓全世界再次見識中共特色的民主就是為民做主，也讓全世界再次見識前全國人大代表鄔維庸的「享受強姦」論如何在香港大行其道。有些人不只享受政治強姦、呻吟出聲，還要叫到通街聽到，甚至要高聲致謝。

公然侵犯普及平等選舉權

中共民主恐懼症大爆發，不只擔心香港立法會的部份民主選舉失控，也擔心特首的小圈子選舉失控，因此《決定》不只改變選委會的組成，踢走民選區議員，加入全國性團體香港成員，還恢復或新增選委會職權，在選舉特首候任人（今次特別強調選出的是候任人，以保中央任命權）、立法會部份議員之外，擁有特首和立法會議員提名權。尤有甚者，香港還須設立候選人資格審查委員會，負責審查和確認選委會委員、特首和立法會議員候選人。

如此剝奪香港人的選舉權和被選舉權，是對國際人權公約中有關選舉必須普及和平等原則的公然侵犯。中聯辦聲稱，這個決定充份體現了合法性、正當性和進步性，實在是大言不慚。親共官員、政客爭相表態支持和感謝，連政府飛行服務隊也加入這場大龍鳳，未能增加全民擁護的成色，反而增加不少娛樂色彩，不是無病呻吟，就是享受鄔維庸醫生提出的被強姦的快感。

身兼基本法草委的鄔維庸曾就九七主權移交問題勸告港人：「既然被強姦已是無可避免，為甚麼還要抗拒呢？何不趁此機會去享受一下？」想不到，令人作嘔的「享受強姦」論如今在香港竟大行其道。

中共今次推出的《決定》名為完善香港選舉制度，實質上與去年為香港制訂國安法一樣，是霸王硬上弓，未敢堂堂正正地修訂《基本法》，而是透過全國人大會議和人大常委會，將中共的意志法律化。所謂依法治國、依法治港，只不過是為了達到管控目的而濫立法，讓人動輒得咎、人人自危，以法治國、以法治港，只不過是改變騎在人民頭上、為民做主的姿勢。

中共自視有俯視世界資格

去年全國人大會議通過港版國安法立法決定時，2,878票贊成，還有1票反對、6票棄權和1人沒有按表決器，但昨日通過《決定》已沒有反對票，2,895票贊成，只有1票棄權。早一日閉幕的全國政協會議，也是以零票反對通過支持這一《決定》的政治決議。恐怕國安法的政治威懾力已不只限於香港，在禁止妄議中央的內地一樣有效。

中共不顧強推港版國安法引爆西方國家的反彈和制裁還在持續，再度強行改變香港選舉制度，管制、剝奪香港六成支持民主的市民的選舉權和被選舉權，一方面是認定有大批享受強姦論的支持者，另一方面則是自視有俯視世界的資格。

習近平日前在與政協委員座談時聲稱：「中國已經可以平視這個世界了。」網民嘲諷地接上一句「就是要翻牆」。其實，習近平的平視說實在太「謙遜」了，他既然說中國已經站起來、富起來、強起來，實際上是自以為可以俯視世界。中共宣稱《中英聯合聲明》是過時的歷史文件，正是它在國際上霸王硬上弓的一例，英國豈不是也無力反抗，只能口頭抗議？

西諺說：「強權即真理（Might is right）。」中國古語說：「人為刀俎、我為魚肉。」在強權政府的壓迫下，人人難免有螳臂擋車、雞蛋碰高牆的無力感，但如果淪落到要享受被強姦的快感，已不是認命、無奈，而是賤格、無恥。

李平

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