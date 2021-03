歐盟今日公佈香港政經發展年度報告,形容過去一年香港民主自由受到嚴重侵蝕,也令人質疑中國會否維持在「一國兩制」和《基本法》下對香港人和國際的承諾。

歐盟外交和安全政策高級代表博雷利(Josep Borrell)表示,2020年香港政治惡化的程度響起警號(alarming political deterioration)。由北京實施《港區國安法》鎮壓民主力量、大批民主派在今年1月被捕、以及昨日提出的選舉改革制度,都令人認為中國有意打破一國兩制的承諾(China is consciously dismantling the ‘One Country, Two Systems’ principle in violation of its international commitments and the Hong Kong Basic Law) 。

歐盟最新一份的香港政經發展年度報告提及,在過去的一年,香港的自治、民主和基本自由受到了嚴重侵蝕,而惡化的速度令人質疑中國是否願意按照「一國兩制」和《基本法》繼續履行對香港人的承諾。

指嚴重擔憂港版國安法

報告特別指出,去年6月30日全國人大常委會頒佈在港實施的《港區國安法》,其內容令人嚴重擔憂,而政權大規模拘捕和鎮壓民主派人士,亦在社會上引起寒蟬效應。歐盟表明憂慮《國安法》會影響其公民、公司在港的利益,也擔心法官在《國安法》下是否能保障基本的權利和自由。報告亦關注,政府以疫情為由押後立法會選舉至少一年,以及DQ 4名民主派議員,進一步損害了香港的高度自治和民主制衡。

今次是歐盟連續第二日對香港事務作出回應,歐盟昨日發聲譴責中國全國人大徹底改變香港的選舉制度,批改革對香港的民主問責制和政治多元有重大影響,並警告因應香港的發展,考慮對中國採取「進一步行動」。

