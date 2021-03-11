八方噚日講過監獄皇家飯質素終於有改善，但其實好多未被定罪嘅還柙人士，係可以唔食皇家飯，佢哋有權選擇向持有合法牌照嘅食物供應商，購買自己嘅餐膳，即俗稱食私飯，質素同選擇當然更好更多，而被扣押嘅民主派初選人士入面，有人叫私飯食，亦有人好似民主黨林卓廷（圖）咁，堅持唔叫私飯。

阿廷fb小編日前出po，話原本由阿廷還柙開始，就幫佢張羅私飯，希望佢喺入面可以食好啲，點知阿廷非常堅持唔使幫佢破費申請，因為佢會慢慢慣入面嘅膳食。

咁入面還柙人士嘅皇家飯質素又如何呢？阿廷fb小編引述阿廷佢形容，每餐隻碟都有三細格，一格菜、一格肉、一格飯，不過啲菜同肉明顯係白烚嘅，好彩阿廷平時食得清淡，所以覺得無乜所謂，仲話咁樣食都幾健康。

從容面對一切

小編又話成日都聽人講，監獄入面啲飯無色無味，所以唔知阿廷係想佢哋唔好擔心先咁講，定真係食得落，不過小編見到佢尚算可以從容面對一切，都真係令佢哋安心咗啲嘅。最後小編不忘呼籲，現值艱難時刻，阿廷仲身負多宗案件，希望市可以換個方式繼續挺起阿廷，包括去阿廷Patreon：https://www.patreon.com/cheuktinglam 課金，或者去Youtube 訂閱阿廷個Channel 「林卓廷Table TV」。

李八方